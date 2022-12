Bajec zadovoljen s potekom volilne kampanje

Kot je ob bližajočem se zaključku volilne tekme za STA povedal Bajec, so njegovi občutki dobri. "Še vedno mislim, da bom jutri župan," je dejal. Vesel je, da je bila volilna kampanja mirna, brez težav in nizkih udarcev. To je še posebej pomembno, ker se bo treba v ponedeljek ne glede izid usesti skupaj in začeti delati s skupnim ciljem v korist Kranja, je pojasnil.

Današnjo volilno nedeljo bo Bajec preživel skupaj s svojo družino. Tik pred zaprtjem volišč pa se bo odpravil v center Kranja v medijsko središče na Mestni občini Kranj, kjer bo na voljo za izjave. Njegovi podporniki bodo zbrani na sedežu kranjskega mestnega odbora SDS, kjer bodo zbirali podatke volilnih zaupnikov.

V Kranju danes volivci v drugem krogu županskih volitev izbirajo med kandidatom SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije Bajcem ter kandidatom SD, aktualnim županom Matjažem Rakovcem.