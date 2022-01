Avtobus brez enega kolesa: voznik ni vedel, kje ga je izgubil

Prometni policisti so danes ponoči na avtocesti Ljubljana-Obrežje obravnavali 32-letnega voznika s Kosova, ki je vozil avtobus brez enega kolesa. Policiste so o manjkajočem kolesu obvestili preostali vozniki. Zaradi kršitve zakona o motornih vozilih so 32-letnika oglobili za 400 evrov, so sporočili s Policijske postaje Novo mesto.