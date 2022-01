Zaradi burje zaprt del primorske avtoceste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorska avtocesta je zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina, zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Agencija za okolje pa opozarja, da bodo do srede zjutraj najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.