"Avstrija precej nefleksibilna glede odprtja meje s Slovenijo"

Kot je dejal, si veliko Avstrijcev želi na dopust tako v Slovenijo kot na Hrvaško, ki ima tako kot Slovenija dobro epidemiološko sliko. Stališče Avstrije se mu tako zdi precej nenavadno, piše STA.

Dogajanja v zadnjih tednih "precej v nasprotju z evropskim duhom"

Državi sta sicer v stalnih stikih in načeloma ima Slovenija z Avstrijo dobre odnose. A to, kar se dogaja zadnje tedne, je po njegovih besedah "precej v nasprotju z evropskim duhom, z dobrososedskimi odnosi, s pravili prostega pretoka ljudi", sploh ker je vsem pogojem, tudi zdravstvenim, zadoščeno. "Očitno je ta želja po zadržanju turistov tako velika, da se ne moremo premakniti v neko pozitivno smer," je še dodal.

"Pričakujemo, da bo Avstrija spremenila to stališče in kmalu odprla meje za prost pretok ljudi v obe smeri. To je naša želja, na tem delamo. Upamo, da bodo to avstrijski prijatelji, sosedje v dobrososedskem, evropskem duhu razumeli. Nenazadnje je prost pretok ljudi ena temeljnih evropskih vrednot," je bil jasen.

Foto: Reuters

Premier Janez Janša je popoldne tvitnil, da Slovenija v četrtek ni zabeležila novega primera okužbe z novim koronavirusom, Avstrija pa jih je 51. "Tudi v drugih sosednjih državah epidemiološka slika še ne dosega naše. Zato razumemo previdnost pri sproščanju zapor na mejah," je zapisal in priložil fotografijo s podatki Slovenije in sosednjih držav. "Pri dvojih vratih na prehodu je ta lahko zaprt z enimi, odprt pa le z obema," je še zapisal premier.

Avstrija je že pred dnevi zrahljala nadzor na meji s Češko, Slovaško in Madžarsko, prav tako tudi z Nemčijo, Lihtenštajnom in Švico. Če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, načrtujejo s 15. junijem popolno odprtje teh mej. Meje z Italijo ne želi odpreti, pri čemer kot razlog navaja tamkajšnje epidemiološke razmere, še navaja STA.