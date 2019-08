Arso za vso državo izdal opozorilo pred nevihtami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 27 stopinj Celzija, na Primorskem, kjer bo pihala tudi šibka burja, pa se bodo povzpele do okrog 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arso Meteo.

V nedeljo bo vreme zelo podobno kot danes, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija.

Meteorologi so za ta konec tedna za vso Slovenijo zaradi možnosti nastanka neviht sicer izdali rumeno opozorilo, ki prebivalce opominja, naj bodo pozorni in naj se ob morebitnem prihodu grozečih oblakov in začetku grmenja ne zadržujejo na izpostavljenih mestih.