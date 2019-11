Arso svari: na obali grozijo nove poplave, v gorah pa plazovi #video

Morje bo danes ob večerni plimi med 18. in 21. uro poplavilo nižje dele obale v višini med 15 in 30 centimetri. V nedeljo bo v času jutranje plime med 6. in 10. uro morje poplavljalo predvidoma v nekoliko večjem obsegu, v višini med 25 in 40 centimetri. V tem času bo zaradi burje najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu, napoveduje Agencija za okolje.

Poglejte, kakšne so bile v preteklih dneh razmere v Piranu

V gorah medtem grozijo plazovi. Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 1.800 metrov znatna, v visokogorju Kamniško Savinjskih Alp nad okoli 2.000 metri pa zmerna.

Prožijo se lahko srednji in manjši plazovi nesprijetega in delno sprijetega snega z dovolj strmih pobočij. Veliko je zametov in opasti, ki se lahko sprožijo že pod manjšo obremenitvijo snežne odeje. S strmih travnatih pobočij se lahko sprožijo tudi posamezni talni plazovi, opozarja Agencija za okolje.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Tu in tam bo občasno še nekaj dežja. Popoldne se bo na Štajerskem in v Pomurju delno zjasnilo. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine ponehale tudi na severozahodu. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bo marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija.

Na Primorskem bo pihala šibka burja

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod v notranjosti tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo povečini oblačno ali megleno. V torek bo pretežno oblačno, popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije lahko rahlo deževalo.