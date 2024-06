Arso razglasil oranžni alarm

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, ki se bodo sredi dneva okrepile. Vmes se bodo pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi, ki bodo najmočnejše v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Na agenciji za okolje opozarjajo, da bodo od danes dopoldne do večera predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji možni močnejši krajevni nalivi. Padavine bodo ponoči slabele in proti jutru ponehale.

V torek čez dan do 25 stopinj Celzija

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik.

V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje.