Zaradi močnih nalivov in vetra veliko podrtih dreves in poplavljenih objektov

Zaradi deževja z močnimi nalivi, vetrom in udari strel so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 60 dogodkov po različnih delih države. Pripadniki 40 gasilskih enot in drugih služb so prečrpavali vodo, odstranjevali podrta drevesa, s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte in jih prekrivali, odstranjevali nanose gramoza, kamenja in zemlje.

Današnje vreme je nevšečnosti povzročalo na območjih regijskih centrov za obveščanje Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje, so sporočili z uprave.

Kot so zapisali, so meteorne vode zalivale stanovanjske in druge objekte, zaradi razmočenega terena pa so se podirala drevesa. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, nanos zemlje in kamenja je oviral promet, zaradi zastajanja padavinske vode pa je poplavljalo ceste in poti.

V Kranju drevo padlo na avtobus, strela zanetila požar

V občini Kranj se je drevo podrlo na avtobus, v občini Divača pa so podrta drevesa padla na osebno vozilo. Veter je odkril streho skladišča v Kopru. Udar strele je zanetil dva požara na stanovanjskih objektih, in sicer enega v občini Vrhnika, drugega pa v občini Velike Lašče, so sporočili z uprave.

Kot so navedli, je močno jutranje deževje tudi v Piranu povzročilo kar nekaj težav. Na Tartinijevem trgu je meteorna voda zalivala lokale, poln vode je bil tudi trg. Sprožilo se je nekaj zemljine na Oljčni poti in v bližini garažne hiše ter tudi na sprehajalni poti Piran–Fiesa.

Na Agenciji RS za okolje pa so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da danes ni bil ravno dan za kopanje v morju. Morje na slovenski obali se je namreč obarvalo rjavo, saj so hudourniki in meteorne vode v morje prinesli blato. Največ dežja je padlo na območju Pirana in Portoroža, so še zapisali.