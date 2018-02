Arso opozarja: Grozijo sneg, veter in plazovi

Danes bo delno jasno, na Primorskem tudi pretežno jasno, burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od severozahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 1 stopinja Celzija, napoveduje agencija za okolje.

Arso izdal več opozoril

Zaradi nevarnosti snežnih plazov je agencija za okolje za območje severozahodne Slovenije izdala rumeno opozorilo.



Zaradi vetra, ki lahko doseže hitrost do 120 kilometrov na uro, je za jugozahod Slovenije jutri in v torek izdala oranžno opozorilo. Na tem območju lahko poleg tega zapade tudi do deset centimetrov snega.



Zaradi novozapadlega snega pa je agencija za okolje za jutri za območje jugovzhodne Slovenije razglasila rumeno opozorilo. Zapade ga lahko do 25 centimetrov.

Jutri do šest stopinj Celzija

Jutri bo oblačno. Na severu bo dopoldne začelo rahlo snežiti, popoldne in zvečer pa se bo sneženje postopno razširilo na vso Slovenijo, le po nižinah Primorske bo deževalo. Tam bo začela pihati šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do okoli 6 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele in popoldne povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. V sredo bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.