Anketa: Levici se je podpora podvojila, LMŠ in SDS skoraj izenačeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi bile jutri volitve, bi največ glasov dobili LMŠ (15,4 odstotka) in SDS (15,2 odstotka). Obema je podpora glede na oktober nekoliko padla. Močno pa je poskočila podpora Levici, za katero bi glasovalo 11,2 odstotka sodelujočih v anketi.

Od letošnjega februarja, ko je LMŠ prevzela vodstvo na barometru, se ji je SDS tokrat najbolj približala. Precej izenačeni sta bili tudi julija, ko ju je ločilo 0,3 odstotne točke. Veliki met pa je uspel Levici, ki se je s četrtega povzpela na tretje mesto − zanjo bi oddalo glas 11,2 odstotka vprašanih, v primerjavi s 5,3 v oktobru, izpostavlja Delo.

Nespremenjena glede na pretekli mesec ostaja podpora SD na 6,0 odstotka, medtem ko se je podpora NSi dvignila (s 4,7 odstotka na 5,9 odstotka).

SNS bi glede na rezultate ankete ta mesec volilo 3,2 odstotka vprašanih, SAB pa 2,3 odstotka vprašanih.

SMC gor, DeSUS dol

Foto: STA Glede na oktober se je precej dvignila podpora SMC, ki po umiku Mira Cerarja z vrha stranke in prihodu Zdravka Počivalška najverjetneje nagovarja drug bazen volivcev, kot ga je do zdaj (oktobra 0,4 odstotka, novembra 1,9 odstotka).

Nasprotno pa je precej upadla podpora stranki DeSUS, ki se je oktobra lahko pohvalila z največjim skokom (3,9 odstotka), novembra pa padla na septembrsko raven (2,2 odstotka).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 18 odstotkov vprašanih (oktobra 21,7 odstotka), navzgor pa je poskočil odstotek tistih, ki ne bi volili nobene stranke (oktobra 9,1 odstotka, novembra 11,6 odstotka).

Pahor ostaja na vrhu

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ni sprememb. Na vrhu ostaja predsednik republike Borut Pahor pred predsednikom vlade Marjanom Šarcem, ki pa so mu anketiranci tokrat namenili nižjo oceno. Kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič je ohranil tretje mesto. S tem nekako nadaljuje tradicijo predhodnikov, Violete Bulc in Janeza Potočnika, ki sta se večino svojega mandata redno uvrščala med najbolj priljubljene, četudi nista bila vedno prav opazno navzoča na slovenskem političnem parketu, ugotavlja Delo.

Foto: Reuters

Narasla je podpora zdravstvenemu ministru Alešu Šabedru in tudi vsem evropskim poslancem. Kot nekoliko paradoksalno Delo označuje dejstvo, da so anketirani, kljub občutnemu skoku podpore Levici med strankami, prisodili v novembru statistično značilno nižjo oceno prvemu obrazu stranke, koordinatorju Luki Mescu.

Kombinirano telefonsko in spletno anketo je za časnik Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 28. oktobrom in 7. novembrom na reprezentativnem vzorcu 735 polnoletnih prebivalcev Slovenije.