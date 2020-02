Andrej Šiško znova na prostosti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Šiška so danes izpustili iz zapora, kjer je prestajal osemmesečno kazen zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Vodja Štajerske varde je zaporno kazen prestajal v Mariboru, kjer so ga danes pričakali tudi podporniki in člani skupine. Policija je udeležence popisala.