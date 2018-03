Andrej Čuš na čelu stranke nasledil očeta

Nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je v državni zbor prišel na listi SDS, nato pa leta 2016 iz nje izstopil, je po današnjem kongresu na Ptuju prevzel vodenje stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Na čelu Zelenih je s soglasno podporo delegatov nasledil očeta Vlada Čuša, ob tem pa povedal, da je po rdečih in belih čas za alternativo.

Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je Čuš optimist, saj želi graditi na pozitivni energiji in danes prejetem zaupanju stranke. Kot je dejal, ni vprašanje, ali bodo prišli v državni zbor, pač pa le, koliko poslancev bodo imeli.

"Na podlagi tega politični konkurenci pošiljamo jasen signal, da smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi, ki jim gre za Slovenijo in imajo dober program, pri tem pa ne bomo gledali, kdo je levi in kdo desni ter kje je kdo bil leta 1945 ali 1990," je dejal Čuš. Želi si, da bi njegova stranka dobila možnost sodelovanja v naslednji vladi.

Pridružile naj bi se jim še nekatere manjše politične stranke

V zvezi z dejstvom, da bo na čelu stranke nasledil očeta, je zanikal, da bi to bila kakršnakoli olajševalna okoliščina, saj ima stranka svoje organe, enako velja tudi za njegovo društvo Naprej Slovenija, ki bo prav tako nadaljevalo z delom.

Po uspešnem sodelovanju pri zbiranju podpisov za nedeljsko zaprtje trgovin so se dogovorili z Zelenimi za skupen nastop na volitvah, do sredine aprila pa naj bi se jim pridružile še nekatere manjše politične stranke.

Andrej Čuš je bil v DZ izvoljen na listi SDS. Foto: Matej Povše

"Na tak način bomo oblikovali zavezništvo, ki bo temeljilo na podlagi tega, kar že nekaj časa trdim, da so delitve na leve in desne Sloveniji vsiljene, v resnici pa tisti ljudje, ki to počnejo, v ozadju najboljše politično in poslovno sodelujejo," je dejal novi predsednik stranke.

Po volitvah so odprti za vse opcije, pri tem pa glede na ankete meni, da SDS ne bo favorit, pač pa morda šele tretja stranka, tudi za SD. Vodilnemu v anketah Marjanu Šarcu pa sporoča, da se bodo do sodelovanja z njim opredelili, potem ko bodo videli njegov program. Nekoliko nenavadno je namreč po njegovem mnenju, da v anketah vodi stranka, za katero sploh ne vemo, za kaj se zavzema.

Kandidati v vseh okrajih

Čuš je zagotovil, da imajo že zdaj pokritih vseh 88 volilnih okrajev, si pa želijo poiskati čim bolj kompetentne kandidate. V ospredju njihovega programa bodo spremembe na področju mladinske politike in športa, ki bi ju povezal v posebno ministrstvo, nadaljevali bodo tudi boj za zaprtje trgovin ob nedeljah, skrbeli za enakomeren regionalni razvoj in pravičnejšo razdelitev pokojnin, veliko pozornosti pa bodo namenili tudi okoljskim vprašanjem.

Na današnjem kongresu ni bilo širši javnosti bolj znanih imen. Izjema je še en nekdanji poslanec SDS Zvonko Lah, ki pa je dejal, da ni prišel z ambicijami po sodelovanju v stranki. Čuša dan po kongresu sicer čaka sodno soočenje z nekdanjo stranko. SDS namreč od njega, tako kot od Laha pred njim, zaradi izstopa terja okoli 8000 evrov odškodnine. Danes sta se zato sešla, Lah pa se je nato odzval na Čuševo povabilo na kongres.