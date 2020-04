Kvaternik je načrte za masko delil prek odprtokodnega formata ter z njim tako navdušil ameriškega zdravnika Chrisa Wilesa in ameriško skupnost, da so na platformi GoFundMe za nakup 3D-tiskalnikov in materiala zbrali že več kot deset tisoč dolarjev, so sporočili iz iniciative Zaščitimo Slovenijo.

Kot so dodali, ameriške bolnišnice kupujejo 3D-tiskalnike, da bodo lahko tiskale in uporabljale zaščitno 3D-masko, ki je plod slovenske ideje. "Glede na krizne razmere v Združenih državah Amerike mlademu zdravniku 3D-tiskalnike posojajo knjižnice, kupujejo mu jih zdravniki, sodelujejo tudi različna podjetja," so sporočili iz iniciative.

Ni optimalna, a boljša od preostalih možnosti

Maske med drugim tiskajo bolnišnice Hartford, St. Francis hospitals in UConn Health, maske pa predstavljajo rešilno bilko zaradi kritičnega pomanjkanja zaščitne opreme, so dodali.

"Vsi se zavedajo, da maska ni najboljša možnost, vendar je boljša od alternative, ko na voljo ni več drugih zaščitnih sredstev oziroma osebju na razpolago preostane le še uporaba šala," so še zapisali.

Ameriški zdravnik Chris Wiles z natisnjenimi maskami Gladius. Foto: Thingiverse

"Nepopisen občutek"

Kvaternik in ameriški zdravnik Wiles, ki je pred časom že obiskal Slovenijo, sta se pred kratkim povezala v videopogovoru, si izmenjala dobre prakse ter se dogovorila za nadaljnje sodelovanje pri razvoju in posodobitvah maske, so še sporočili.

Kot pravi Kvaternik, sta se že v prvi uri pogovora zelo veliko naučila drug od drugega. Strinjala sta se tudi, da je fleksibilnost 3D-tiska lahko ključna za prilagajanje trenutnim kriznim razmeram, ko primanjkuje različnih materialov. "Sicer pa je občutek, ko veš, da dve uri od New Yorka nastaja tvoj dizajn in bo morda naredil razliko, nepopisen," pravi 30-letni Kvaternik, ki je tudi idejni vodja iniciative Zaščitimo Slovenijo.

Nastaja več različic maske

Kot so še sporočili iz iniciative Zaščitimo Slovenijjo, je v tem času maska doživela veliko nadgradnjo tudi na domačih tleh.

"Model 3D-maske Gladius Friends, ki je namenjen fizičnim osebam, je brezplačno na voljo na www.zascitimo.si. Iniciativa Zaščitimo Slovenijo, ki jo že od začetka podpirata Tehnološki park Ljubljana in Zavod 404, pa že testira tudi masko Gladius Heroes, ki je kompatibilna z anesteziološkimi filtri in zato potencialno primerna za uporabo v zdravstvenih institucijah," so še zapisali.

Foto: Zaščitimo Slovenijo

Kot so še dodali, se anesteziološki filtri v bolnišnicah tudi sicer uporabljajo za respiratorje in jih imajo zdravstvene ustanove načeloma na zalogi. Model filtra, na podlagi katerega je bila zasnovana maska, certificirano zagotavlja več kot 99,99-odstotno učinkovitost.

"Maske so namenjene večkratni uporabi, natisnjene pa so iz materiala PLA, ki ni zdravju škodljiv in je v uporabi v prehrambeni industriji, v medicini pa ga uporabljajo za biorazgradljive notranje šive in medicinske vsadke. Skupnost Zaščitimo Slovenijo aktivno tiska prve testne maske, da bodo testirane v realnem okolju, in za katere upajo, da bodo lahko kmalu po vsem svetu pomagale zdravstvenemu osebju v kriznih trenutkih. Aktivno torej poteka testno sodelovanje z nekaterimi institucijami, tako izobraževalnimi kot zdravstvenimi, z namenom razvoja še dodatno prilagojenih mask za zdravstveno osebje," so še zapisali.