Američana preseneča, kako si v Sloveniji voščimo rojstni dan #video

Z njim se je pogovarjala Valentina Plaska, pogovor pa so objavili v oddaji Dan. na Planet TV.

Od izvolitve Donalda Trumpa so Američani in Slovenci še bolj povezani. Ali ste na veleposlaništvu opazili kakšne spremembe pri pristopu Slovencev ali Američanov?

Seveda. Izvolitev Donalda Trumpa je pomenila tudi to, da je naša prva dama iz Slovenije in se je tukaj rodila. Mislim, da je bil to res pozitiven doprinos, kako predstaviti Slovenijo veliko več Američanom. Na veleposlaništvu smo osredotočeni na širjenje in krepitev vezi med Slovenci in Američani. In vedno si prizadevamo za priložnosti, da to naredimo.

Super je videti uspešne Slovence v Združenih državah. In res obstaja veliko primerov, od športnih zvezd, kot sta Goran Dragić in Anže Kopitar, do znanstvenikov in izumiteljev. Vedno si prizadevamo za pozitivne povezave med dvema državama. In na veleposlaništvu poskušamo pretvoriti pozitivne povezave še v kaj večjega.

Pa imamo kakšen vpliv na vaše delo na veleposlaništvu?

Mislim, da se vpliv kaže tako, da zdaj veliko več Američanov ve za Slovenijo in kje je.

Kje vidite glavne razlike med Slovenci in Američani?

Torej, v našem bogatem programu je ena izmed stvari vsakoletno obiskovanje 50 različnih šol. In to je vedno prvo vprašanje, ki ga mladi vprašajo – kakšne so razlike, kakšno je življenje v Združenih državah ... In zelo kratek odgovor na to je: v Združenih državah dve uri pomenita vožnjo na delo, v Sloveniji pa dve uri pomenita res dolgo pot. To je samo ena res velika razlika.

Nekaj stvari, ki se meni kot mednarodnemu človeku zdijo značilne za Slovenijo iz ameriške perspektive: všeč mi je osredotočenost na skupnost in družino. Obožujem tudi to, kako so ljudje osredotočeni na fizične aktivnosti in preživljanje časa na prostem. Na drugi strani pa je v Združenih državah povsem drugačno in edinstveno to, da živimo v prostoru neverjetnih raznolikosti. In pogosto mislim, da je to naša največja prednost. Obstajajo dobre stvari v obeh prostorih, zagotovo. Srečen sem, da lahko izkusim oba.

Na začetku ste začeli govoriti v slovenščini. Govorite tekoče slovensko?

Ne, seveda ne. Ko sem živel tukaj pred desetimi leti, sem nekaj mesecev obiskoval tečaj. In pobral sem nekaj slovenskih besed. Potem pa sem živel v regiji, živel sem v Bosni in Hercegovini in sem se leta učil srbohrvaščine. Tako da govorim malo tega. Ampak v moji glavi je mešanica jezikov, veste.

Tako da se trudim po najboljših močeh.

Katera je najtežja beseda, na katero ste naleteli med učenjem?

Mislim, da katerakoli od teh superdolgih besed, slovanskih besed, ki so sestavljene iz dolgih večbesednih delov, kot je na primer počivališče. Tudi izgovarjava š-jev in č-jev je za Američane zelo zahtevna.

Kaj vas je v naši kulturi najbolj presenetilo?

Mislim, da je vedno, ko živiš v drugi državi, skoraj vsak dan presenečenje. Skoraj vedno se zgodi kaj nepričakovanega, in to so stvari, ki ti postajajo všeč in v katerih uživaš v različnih krajih. Seznaniš se z nekaj majhnimi in kulturnimi posebnostmi, ki jih spoznaš le, če v kraju živiš. Ena od stvari, ki je mene povsem vrgla iz tira in je zelo smešna, je formalnost, kako nekomu voščiš za rojstni dan.

Nekako tako naravnost, zelo formalno rokovanje, vse najboljše. Včasih celo majhnim otrokom in tudi ljudem, s katerimi si intimno povezan. Zdi se mi smešno in všečno. To je nekaj, kar sem sam opazil tukaj in je zelo drugačno od tega, kako mi ljudem voščimo za rojstni dan v Združenih državah. Gre za majhne stvari, kot je ta. To je samo primer.

Ena izmed drugih stvari, ki Američana v Sloveniji preseneti, je, da lahko počneš tako veliko stvari na tako majhnem geografskem območju. V ZDA smo navajeni prepotovati več sto ali tisoč milj po državi, tukaj pa lahko nekako klišejsko zjutraj plavaš, popoldne smučaš. Toliko lepih stvari je, ki jih lahko v Sloveniji vidiš in delaš.

Majhen paket ...

… ampak velika nagrada.