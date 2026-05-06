protest Ambasada Rog Azilni dom Vič

Sreda, 6. 5. 2026, 7.37

38 minut

Ambasada Rog opozarja na zgrešeno migracijsko politiko

Azilni dom na Viču | Foto STA

Več kot sto predstavnikov Ambasade Rog od jutra s protestnim shodom pred Azilnim domom Vič ob predaji treh prosilcev za mednarodno zaščito opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. "Ustavite deportacijo," so med drugim vzklikali in zaprli vhod doma.

Za protest so se v Ambasadi Rog odločili zaradi organizirane "deportacije treh mladih prosilcev za azil, ki v Sloveniji delajo, so se tukaj zaposlili in si ustvarili življenje", je v izjavi za medije povedal predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič.

Ministrstvo za notranje zadeve je po njegovih besedah izgnalo ljudi, ki so vzorni del družbe. "Najbolj vključene obravnava kot hude kriminalce," je navedel.

Predstavniki Ambasade Rog so dogodek, ki ga spremljajo policisti, pospremili tudi z glasbo in protestnimi transparenti Sovraštvo ven, ljudje noter, Smo delavci, ne kriminalci, Deportacije so nasilje države nad delavci.

V Ambasadi Rog, kjer več let opozarjajo na posledice migracijske politike, so poudarili, da se bodo še naprej borili proti represiji, birokratski okrutnosti in nehumanosti.

Ministrstvo za notranje zadeve sicer v takšnih primerih običajno poudarja, da ne gre za deportacije, temveč za predaje.

Dublinska uredba namreč določa, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnava le ena država članica EU oziroma da je za prosilce za azil praviloma pristojna država članica, ki je prva zabeležila vstop te osebe v EU.

