Sobota, 18. 4. 2026, 14.17

V Zagrebu več tisoč ljudi protestiralo za višje plače in pokojnine

Hvraška, protest | Sindikati od vlade zahtevajo zvišanje minimalne plače na 1100 evrov, povprečne na 2200 evrov ter povprečne pokojnine na 1100 evrov neto.

Sindikati od vlade zahtevajo zvišanje minimalne plače na 1100 evrov, povprečne na 2200 evrov ter povprečne pokojnine na 1100 evrov neto.

Več tisoč ljudi iz vseh delov Hrvaške je danes na protestu v središču Zagreba izrazilo svoje nezadovoljstvo nad draginjo v državi. S piščalkami, vzkliki in transparenti so zahtevali višje plače in pokojnine ter nižje cene, obenem pa opozorili na korupcijo in pohlep.

Protest pod geslom Hrvaška skupaj za višje plače in pokojnine se je v organizaciji treh sindikalnih zvez in sindikata hrvaških upokojencev začel nekaj po poldnevu na glavnem mestnem trgu.

Protestniki so zahtevali nižje cene hrane, dostopnejša stanovanja, družbo brez korupcije in sive ekonomije ter boljši življenjski standard. Opremljeni so bili s sindikalnimi simboli in piščalkami, nosili pa so tudi transparente z napisi, kot so "Nimajo vsi apartmajev v Dubrovniku", "Stop davku na revščino", "Moja pokojnina je drobiž".

"Vaše zahteve niso radikalne, ampak minimalne za normalno življenje"

Predsednica Sindikata upokojencev Hrvaške Višnja Stanišić je po poročanju hrvaških medijev opozorila, da morajo pokojnine omogočati dostojno življenje, vodja Neodvisnih hrvaških sindikatov Mladen Novosel pa je izpostavil nizke plače, zlasti v zasebnem sektorju, kjer večina prejema minimalno plačo. Poudaril je, da denar za višje plače obstaja, in pozval k spremembi sistema izračuna pokojnin.

Konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) Tea Jarc pa je protestnike pozvala, naj se organizirajo in borijo. "Vaše zahteve niso radikalne, ampak minimalne za normalno življenje. Prinašam vam sporočilo iz vse Evrope - niste sami, delavci iz vse Evrope stojijo ob vas, saj je vaš boj tudi naš boj," je dejala.

Zahtevajo 1100 evrov minimalne neto plače 

Sindikati od vlade zahtevajo zvišanje minimalne plače na 1100 evrov, povprečne na 2200 evrov ter povprečne pokojnine na 1100 evrov neto. Zahtevajo tudi, da se pokojnine izračunavajo na podlagi najugodnejših desetih let, kar je bilo ukinjeno leta 2010.

Pred protestom so sindikati opozorili, da je v zadnjih petih letih skupna stopnja inflacije dosegla 28 odstotkov. Cene hrane so se zvišale za 47 odstotkov, cene stanovanj pa za več kot 60 odstotkov.

Zaposleni v hrvaških javnih in državnih službah danes za osnovne življenjske stroške namenjajo 75,2 odstotka svoje neto plače, kar 750.000 upokojencev pa prejema pokojnine pod pragom revščine v višini 617 evrov.

