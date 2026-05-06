Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
12.59

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zavod za zaposlovanje zaposleni brezposelnost

Sreda, 6. 5. 2026, 12.59

8 minut

Aprila registriranih manj brezposelnih

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zavod RS za zaposlovanje | Foto STA

Foto: STA

Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novoprijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Aprila se je na novo prijavilo 4016 brezposelnih oseb, 11,5 odstotka manj v mesečni in 7,8 odstotka manj v medletni primerjavi.

Zmanjšalo se je tudi zaposlovanje. Od 5601 brezposelne osebe, ki jo je aprila zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3774 oseb, kar je 20,1 odstotka manj kot marca in 7,7 manj kot aprila lani.

Zavod za zaposlovanje ZRSZ
Novice Marca manj registriranih brezposelnih

V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 46.952 brezposelnih oseb, kar je 0,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Brezposelni
Novice Februarja manj registriranih brezposelnih
Brezposelni
Novice Anketna brezposelnost januarja 3,9-odstotna
Zavod za zaposlovanje zaposleni brezposelnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.