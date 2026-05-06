Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novoprijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Aprila se je na novo prijavilo 4016 brezposelnih oseb, 11,5 odstotka manj v mesečni in 7,8 odstotka manj v medletni primerjavi.

Zmanjšalo se je tudi zaposlovanje. Od 5601 brezposelne osebe, ki jo je aprila zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3774 oseb, kar je 20,1 odstotka manj kot marca in 7,7 manj kot aprila lani.

V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 46.952 brezposelnih oseb, kar je 0,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.