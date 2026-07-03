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Avtor:
Ka. N.

Petek,
3. 7. 2026,
9.12

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Natisni članek
RTV Slovenija Goran Forbici Natalija Gorščak plače zaposleni

Petek, 3. 7. 2026, 9.12

1 ura, 6 minut

Na RTV opozarjajo na likvidnostne težave, zaposleni kritični do vodstva

Avtor:
Ka. N.

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Seja Sveta RTV Slovenija. Goran Forbici | Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici, ki ni zaposlen v zavodu, meni, da vprašanje morebitnih zamud pri izplačilu plač ne bi smelo biti v ospredju razprav. | Foto Bojan Puhek

Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici, ki ni zaposlen v zavodu, meni, da vprašanje morebitnih zamud pri izplačilu plač ne bi smelo biti v ospredju razprav.

Foto: Bojan Puhek

Vodstvo RTV Slovenija je zaposlenim predstavilo finančne izzive zavoda, med drugim tudi prošnjo za zvišanje limita likvidnostnega kredita na 19 milijonov evrov. Po poročanju Info360 so na zboru delavcev odmevale tudi kritike zaposlenih ter izjava predsednika sveta Gorana Forbicija, da lahko zaposleni, ki na RTV ne vidijo več svoje prihodnosti, podajo odpoved.

Kot poroča Info360, je predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak na junijskem zboru delavcev pojasnila, da se zavod sooča s finančnimi izzivi. Po njenih besedah so bili prihodki iz oglaševanja nižji od načrtovanih, zato je RTV zaprosila državno zakladnico za zvišanje limita likvidnostnega kredita na 19 milijonov evrov, da bi zagotovila nemoteno poslovanje in izplačevanje plač.

Po navedbah medija je Gorščak zaposlenim dejala tudi, da bi bilo odpuščanje zaradi stroškov odpravnin težko izvedljivo. Med možnimi kratkoročnimi ukrepi je omenila začasno napotitev dela zaposlenih na čakanje na delo. Z RTV so za Info360 pojasnili, da trenutno na čakanje ni napoten nihče.

Forbici: Moti me, da zaposleni sprašujejo, če bo denar za plače

Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici je na zboru delavcev ocenil, da je zavod kljub težavam v boljšem položaju kot v zadnjih desetih letih, saj ima zagotovljen del proračunskega financiranja. Ob tem je dejal, da lahko zaposleni, ki na RTV ne vidijo več svoje poklicne prihodnosti, kadarkoli podajo odpoved.

Po njegovih besedah se zavod ne bi smel osredotočati zgolj na vprašanje izplačevanja plač, saj bi to lahko vplivalo tudi na podporo javnosti.

Kritike zaposlenih, Aščić izpostavlja: Greznica RTV Slo

Info360 navaja tudi odzive nekaterih zaposlenih. Voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić je na internem komunikacijskem kanalu opozorila na domnevno neenako dodeljevanje dodatkov k plačam. Zapisala je, da se med zaposlenimi pojavljajo vprašanja, kako je mogoče, da za nekatere dodatke v višini več sto evrov mesečno sredstva obstajajo, medtem ko naj bi drugi prejeli bistveno nižja povišanja plač.

V zapisu je bila kritična tudi do ravnanja vodstva, razmere na RTV pa je opisala kot zelo slabe. "Nikakor ne morem razumeti vašega destruktivnega ravnanja. Saj ga vi tudi ne, taki pač ste. Prosim, da na tablo pred vhodom dodate napis Greznica RTV Slo. Ker to je," je zapisala.

Poleg tega je opozorila na domnevna dvojna merila pri odzivanju zaposlenih in reprezentativnih organov na dogajanje v zavodu. Po njenem mnenju so svet delavcev, svet RTV in sindikati ob aktualnem vodstvu precej manj kritični, kot so bili v preteklosti ob drugih vodstvih. Ocenila je, da bi bili odzivi zaposlenih drugačni, če bi zavod vodila druga uprava.

RTV Slovenija Goran Forbici Natalija Gorščak plače zaposleni
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