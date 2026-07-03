Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v juniju

Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50.000. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne.

Konec maja je bilo v evidenci prijavljenih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot mesec prej in 0,3 odstotka manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3.970 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot aprila. Med novoprijavljenimi je bilo največ tistih, ki se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Sledili so presežni delavci, tisti, ki so se na zavod prijavili zaradi stečajev podjetij, in iskalci prve zaposlitve.

Do konca leta brez drastičnih sprememb

V prvih petih mesecih letošnjega leta se je pri zavodu na novo prijavilo 25.102 brezposelnih oz. 1,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na zavodu za zaposlovanje tudi do konca leta ne napovedujejo drastičnih sprememb pri gibanju števila brezposelnih. Po nedavnih pojasnilih vodstva zavoda pričakujejo, da bo konec leta pri njih prijavljenih okoli 47.000 oseb, kar bi bilo približno pol odstotka manj kot konec leta 2025.

Na pozitivne, a nekoliko zadržane obete glede gibanja zaposlenosti v drugi polovici leta medtem opozarjajo delodajalci. Ti napovedujejo 2,1-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo več kot 31.000 zaposlitev, je pokazala spomladanska raziskava Napovednik zaposlovanja, ki jo izvaja zavod. V njej je sodelovalo skoraj 2.800 delodajalcev z deset ali več zaposlenimi iz vse države.