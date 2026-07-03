Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
3. 7. 2026,
6.17

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Zavod RS za zaposlovanje brezposelnost junij

Petek, 3. 7. 2026, 6.17

1 ura, 24 minut

Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v juniju

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
brezposelnost | Konec maja je bilo v evidenci prijavljenih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot mesec prej in 0,3 odstotka manj kot pred letom dni. | Foto Shutterstock

Konec maja je bilo v evidenci prijavljenih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot mesec prej in 0,3 odstotka manj kot pred letom dni.

Foto: Shutterstock

Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50.000. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne.

Konec maja je bilo v evidenci prijavljenih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot mesec prej in 0,3 odstotka manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3.970 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot aprila. Med novoprijavljenimi je bilo največ tistih, ki se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Sledili so presežni delavci, tisti, ki so se na zavod prijavili zaradi stečajev podjetij, in iskalci prve zaposlitve.

Do konca leta brez drastičnih sprememb

V prvih petih mesecih letošnjega leta se je pri zavodu na novo prijavilo 25.102 brezposelnih oz. 1,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na zavodu za zaposlovanje tudi do konca leta ne napovedujejo drastičnih sprememb pri gibanju števila brezposelnih. Po nedavnih pojasnilih vodstva zavoda pričakujejo, da bo konec leta pri njih prijavljenih okoli 47.000 oseb, kar bi bilo približno pol odstotka manj kot konec leta 2025.

Na pozitivne, a nekoliko zadržane obete glede gibanja zaposlenosti v drugi polovici leta medtem opozarjajo delodajalci. Ti napovedujejo 2,1-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo več kot 31.000 zaposlitev, je pokazala spomladanska raziskava Napovednik zaposlovanja, ki jo izvaja zavod. V njej je sodelovalo skoraj 2.800 delodajalcev z deset ali več zaposlenimi iz vse države.

Zavod RS za zaposlovanje
Novice Aprila registriranih manj brezposelnih
proizvodnja v podjetju Akrapovič
Novice Avstrijsko podjetje odpušča, na cesto večinoma slovenski delavci
Zavod za zaposlovanje ZRSZ
Novice Marca manj registriranih brezposelnih
Zavod RS za zaposlovanje brezposelnost junij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.