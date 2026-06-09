Potem ko so koprski policisti v nedeljo sporočili, da so v zvezi s preiskavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost eni osebi odvzeli prostost, portal Moja Dolenjska piše, da naj bi posilstvo zagrešil mlajši tuji državljan, doma z območja Dolenjskega.

Na policiji so navedli še, da so jih o dogodku obvestili 5. junija ob 21.26. Po prijavi so kriminalisti in policisti nemudoma začeli izvajati intenzivne aktivnosti za ugotavljanje vseh okoliščin dogodka ter zbiranje obvestil, s katerimi so skušali izslediti domnevnega storilca.

V okviru preiskave so eni osebi odvzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj dodatnih podrobnosti niti o dogodku niti o identiteti vpletenih oseb ne razkriva.

Alžirski študent posilil slovensko študentko

Medtem so na portalu Moja Dolenjska neuradno izvedeli, da naj bi tuji študent, alžirski državljan, posilil slovensko študentko, so zapisali.

Po neuradnih informacijah Primorskih novic se kaznivo dejanje ni zgodilo v petek zvečer, ko je bilo prijavljeno, temveč prej. Žrtev naj bi bila z Dolenjskega, osumljeni pa je tuji državljan, ki naj bi bil v slovenski Istri na študentski izmenjavi. Kaznivo dejanje naj bi se zgodilo v sobi namestitve, namenjene mladim. Osumljenega naj bi policisti v ponedeljek pripeljali na zaslišanje na koprsko okrožno sodišče.