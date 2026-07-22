Za prevzem Addiko Bank še naprej napet boj med NLB in RBI

Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničarji Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do četrtka. Do ponedeljka se za to po navedbah RBI ni odločil še nihče.

Raiffeisen Bank International (RBI) je do 20. julija dopoldne prejela izjave o sprejemu ponudb za 10.703.509 delnic, kar predstavlja 55,5 odstotka delnic Addiko, ki so predmet ponudbe. S tem je dosegala prag uspešnosti ponudbe, postavljen pri 55 odstotkih, je RBI zapisala v sporočilu, ki ga je objavila na svoji spletni strani.

Delničarji Addiko Bank, ki so že sprejeli ponudbo RBI, lahko svojo izjavo o sprejemu prekličejo do 23. julija do 17. ure in svoje delnice ponudijo v okviru ponudbe NLB. "Do 20. julija 2026 ob 9.30 po srednjeevropskem poletnem času plačilni in poravnalni agent ni prejel nobenih izjav o umiku," so zapisali v RBI.

A prevzemni boj še ni končan. Kot so sporočili iz NLB, se je v torek k sprejetju njihove ponudbe zavezalo najmanj 28,9 odstotka kapitala družbe Addiko Bank. "Zaupanje v ponudbo NLB izraža vse več mednarodnih vlagateljev," so zapisali v javni objavi.

NLB za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponuja 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. To predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra. Prag uspešnosti ponudbe je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico.

Podporo NLB izrazil podpredsednik nadzornega sveta Addika

Da nameravata sprejeti ponudbo NLB, sta doslej napovedali ameriška družba Brandes Investment Partners, ki ima v lasti nekaj več kot pet odstotkov delnic Addiko Bank, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z 8,4-odstotnim lastniškim deležem. Podporo NLB je po navedbah NLB izrazil Johannes Proksch, podpredsednik nadzornega sveta Addika, ki se je odločil svoje delnice v družbi ponuditi v okviru ponudbe NLB.

"Po javno izraženi podpori družbe Brandes Investment Partners, EBRD in Prokscha je tudi družba Wellington Management sporočila, da je za svoj celotni 5,7-odstotni delež v Addiko Bank sprejela ponudbo NLB," so navedli v NLB.

NLB in RBI se za Addiko Bank potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.