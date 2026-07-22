Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
11.22

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Blaž Brodnjak NLB Raiffeisen Bank International Addiko Bank

Sreda, 22. 7. 2026, 11.22

45 minut

Za prevzem Addiko Bank še naprej napet boj med NLB in RBI

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Blaž Brodnjak, NLB. | NLB in RBI se za Addiko Bank potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. | Foto Bojan Puhek

NLB in RBI se za Addiko Bank potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

Foto: Bojan Puhek

Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničarji Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do četrtka. Do ponedeljka se za to po navedbah RBI ni odločil še nihče.

Raiffeisen Bank International (RBI) je do 20. julija dopoldne prejela izjave o sprejemu ponudb za 10.703.509 delnic, kar predstavlja 55,5 odstotka delnic Addiko, ki so predmet ponudbe. S tem je dosegala prag uspešnosti ponudbe, postavljen pri 55 odstotkih, je RBI zapisala v sporočilu, ki ga je objavila na svoji spletni strani.

Delničarji Addiko Bank, ki so že sprejeli ponudbo RBI, lahko svojo izjavo o sprejemu prekličejo do 23. julija do 17. ure in svoje delnice ponudijo v okviru ponudbe NLB. "Do 20. julija 2026 ob 9.30 po srednjeevropskem poletnem času plačilni in poravnalni agent ni prejel nobenih izjav o umiku," so zapisali v RBI.

A prevzemni boj še ni končan. Kot so sporočili iz NLB, se je v torek k sprejetju njihove ponudbe zavezalo najmanj 28,9 odstotka kapitala družbe Addiko Bank. "Zaupanje v ponudbo NLB izraža vse več mednarodnih vlagateljev," so zapisali v javni objavi.

NLB za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponuja 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. To predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra. Prag uspešnosti ponudbe je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico.

Podporo NLB izrazil podpredsednik nadzornega sveta Addika

Da nameravata sprejeti ponudbo NLB, sta doslej napovedali ameriška družba Brandes Investment Partners, ki ima v lasti nekaj več kot pet odstotkov delnic Addiko Bank, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z 8,4-odstotnim lastniškim deležem. Podporo NLB je po navedbah NLB izrazil Johannes Proksch, podpredsednik nadzornega sveta Addika, ki se je odločil svoje delnice v družbi ponuditi v okviru ponudbe NLB.

"Po javno izraženi podpori družbe Brandes Investment Partners, EBRD in Prokscha je tudi družba Wellington Management sporočila, da je za svoj celotni 5,7-odstotni delež v Addiko Bank sprejela ponudbo NLB," so navedli v NLB.

NLB in RBI se za Addiko Bank potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

Blaž Brodnjak
Novice NLB namerava znižati prevzemni prag za Addiko Bank
Addiko bank
Novice NLB z novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank
Addiko bank
Novice Raiffeisen pridobil že 50 odstotkov Addiko Bank
Blaž Brodnjak NLB Raiffeisen Bank International Addiko Bank
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.