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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
7.59

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek

Natisni članek
PU Celje pogrešan policija

Sreda, 22. 7. 2026, 7.59

38 minut

Svojci pogrešajo 60-letnika iz Dravograda

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Stojan Fajmot | Foto PU Celje

Foto: PU Celje

Svojci od torka dopoldne pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmota z območja Dravograda. Od doma se je odpeljal z modrim gorskim kolesom in se ni vrnil. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešanega ali njegovo kolo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na policijsko postajo Slovenj Gradec 02 872 64 00, na številko 113 ali na 080 1200.

Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov in težak približno 90 kilogramov. Ima kratke črne lase. Oblečen je bil v temnovijoličaste kratke kolesarske hlače, temnovijoličasto kolesarsko športno majico z napisom javna razsvetljava ter obut v temnozelene športne copate s črnimi črtami. Uporabljal je belo kolesarsko čelado, s seboj pa je imel tudi črn nahrbtnik, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

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