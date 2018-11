Kdaj nam tajne službe in policija lahko prisluškujejo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) ima kot nacionalna obveščevalna agencija pravico do prisluškovanja vsem mobilnim operaterjem, če ima sodno odredbo. Pri 700 tisoč uporabnikih nekdanjega Simobila, danes A1, naj to ne bi bilo možno. Operater naj bi zdaj državi končno zagotovil, da bo namestil ustrezne naprave, ki bodo to dopuščale.