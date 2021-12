Ali poznate vse prednosti članstva v EU?

Evropska unija nam prinaša očitne koristi tako na ravni visoke politike kot tudi neposredno v vsakdanjem življenju.

Evropska unija vpliva na vaše življenje bolj, kot morda mislite. Ali veste, da nam evropska zakonodaja zagotavlja, da morajo imeti vsi elektronski izdelki, kupljeni v Evropski uniji, najmanj dveletno jamstvo? Evropska unija nam omogoča, da vrnemo po spletu kupljeno blago v 14 dneh po nakupu brez dodatnih pojasnil.

Evropska zakonodaja varuje tudi pravice potnikov med potovanjem po Evropi. Po zaslugi Evropske unije telefoniramo ceneje in brez strahu pred astronomskimi stroški prenosa podatkov. Omogoča nam študij in delo v drugih državah Evropske unije, neovirano gibanje znotraj schengenskega območja ...

Doživite Evropo na popolnoma nov način

Multimedijski center DOŽIVI EVROPO vam približa Evropsko unijo in evropske politike na zanimiv, interaktiven in poučen način, obenem pa vam, kar je najpomembnejše, predstavi, kako lahko na njeno delovanje vplivate sami. In to v kar 24 jezikih!

Hiša Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani vabi na edinstveno popotovanje po Evropski uniji. Interaktivni multimedijski center obiskovalcem na zanimiv in enostaven način predstavi delovanje Evropske unije in njenih institucij, vpliv evropskega povezovanja in sodelovanja na naša življenja ter obenem pojasni, kako lahko sami sodelujemo pri ustvarjanju evropske prihodnosti.

Tudi vi lahko vplivate na prihodnost Evropske unije

Bolj kot odkrivamo vpliv Evropske unije na svoje življenje, bolj nam postaja zanimivo tudi dogajanje v institucijah Evropske unije. In več kot vemo o evropski politiki, lažje uporabljamo vzvode za vplivanje na njeno delovanje, ki jih imamo v rokah. Ne nazadnje tudi z izbiro svojih predstavnikov na naslednjih volitvah v Evropski parlament, sprožitvijo evropske državljanske pobude, sodelovanjem v razpravah s predstavniki evropskih institucij ...

Obiščite Hišo Evropske unije in izvedite več.

Seznanite se s svojimi predstavniki v institucijah Evropske unije in ugotovite, kako lahko sami sodelujete pri ustvarjanju evropske prihodnosti, ko gre za področja okolja in ekonomskega razvoja ali digitalizacije in migracij.

Komu je namenjen multimedijski center?

Multimedijski center DOŽIVI EVROPO v Hiši Evropske unije je nastal na pobudo Evropskega parlamenta v sodelovanju z Evropsko komisijo. Namenjen je vsem, ki bi radi bolje spoznali Evropsko unijo in njeno delovanje, tako posameznikom kot organiziranim skupinam, ki si lahko rezervirajo tudi vodene oglede in delavnice na temo Evropske unije.

V njem zelo radi gostijo šolske skupine različnih starosti, ki jim ustrezno prilagodijo program vodenja, obiskovalcem pa je na voljo tudi široka paleta tiskanih poučnih vsebin.

Z veseljem vas bodo seznanili tudi s programom pestre palete dogodkov, ki jih gostijo v konferenčnih prostorih Hiše Evropske unije, od priložnostnih kulturnih nastopov in projekcij filmov do poučnih razprav o različnih evropskih temah.

Vstop je brezplačen.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Kdo v Evropskem parlamentu zastopa Slovenijo?

V Evropskem parlamentu deluje osem slovenskih poslancev:

Zanimive povezave v zvezi z Evropskim parlamentom: