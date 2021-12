Ali Pošta Slovenije kupuje tiskalnike svojega nadzornika Fortiča?

Za nedovoljenimi pritiski na nadzornika pošte Matjaža Fortiča, o katerih je ta obvestil tudi slovenski državni holding, so po dokumentih, ki smo jih pridobili na Siolu, lahko posli, ko je Pošta kupovala izdelke, za katere skrbi podjetje, v katerem je nadzornik državne pošte Fortič direktor. Hčerinsko podjetje Pošte Slovenije EPPS je za 98.146,22 evra (brez DDV) od podjetja SRC letos kupovalo tiskalnik Kyocera TASKalfa Pro 15000c. Zastopnik podjetja Kyocer pri nas in še v nekaj državah na Balkanu je podjetje Xenon forte, d. o. o., kjer je Fortič izvršni direktor. Ali se je res zgodilo in je ta nakup Fortič tudi priporočil družbi EPPS in ali ni takšno poslovanje primer konflikta interesov, smo preverili pri vseh vpletenih straneh. Objavljamo odziv SDH in podjetja Xenon forte.

Član nadzornega sveta Pošte Slovenije Matjaž Fortič je po pisanju medijev pred slabima dvema tednoma Slovenski državni holding obvestil o nedovoljenih pritiskih, za katerimi naj bi bil interes imenovati novega direktorja Pošte Slovenije. Kot je poročalo Delo, naj bi pritisk izvajal sekretar stranke Korektno Miha Rebolj, ki naj bi se zavzemal za imenovanje Tomaža Kokota na vrh Pošte. Kokot je vršilec dolžnosti direktorja Pošte. O sporu s Fortičem je Rebolj na Twitterju zapisal, da je Fortič zaradi zamolčanih stvari izgubil zaupanje stranke in da je zaradi tega iz stranke izstopil. "Ob izstopu sem mu predlagal, naj odstopi tudi s funkcij, ki jih zaseda," je še zapisal Rebolj. Fortič se na navedbe Rebolja ni odzval.

So "zamolčane stvari" Fortičevi potencialno sporni posli?

Kot razkrivajo dokumenti, ki smo jih prejeli v redakcijo Siol.net, kaže, da bi lahko podjetju Xenon forte, v katerem je Fortič izvršni direktor, hčerinskemu podjetju Pošte Slovenije EPPS prek podjetja SRC uspelo doseči prodajo tiskalnika Kyocera, vrednega 98 tisoč evrov. Pogodba o tem ima številko 1606/202121. Pooblaščeni zastopnik za tiskalnike Kyocera v Sloveniji je podjetje Xenon forte.

Kot navajajo na svoji spletni strani, skupina podjetij Xenon forte, d. o. o. (Ljubljana, Zagreb, Podgorica in Sarajevo) skrbi za marketing, tehnično podporo in distribucijo izdelkov Kyocera, Synology, Trodat, KAI in Mede8er na področju Republike Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne gore.

Xenon forte sicer s Pošto Slovenije posluje od decembra 2014, v tem času so neposredno opravili za 40 tisoč evrov poslov. Fortič je nadzornik Pošte od leta 2018 in v času njegovega delovanja glede na podatke objavljene v Erar ni bilo sprememb v obsegu poslov med obema podjetjema. V letnem poročilu za lansko leto Pošta kariero in zaposlitev Fortiča opiše tako:

Xenon forte: Gre za običajen posel

V podjetju Xenon forte so nam pojasnili, da so v sodelovanju s SRC hčerinskemu podjetju Pošte Slovenije res prodali omenjeni tiskalnik. "Podjetje SRC je naš prodajni in servisni partner že več kot 20 let. Z njimi sodelujemo pri prodaji velikim kupcem in državni upravi," pravijo pri Xenon forte, kjer poudarjajo, da so pri poslu sodelovali s SRC, ker "neposredna prodaja temu kupcu ni bila nikoli opcija, saj se EPPS zanaša na preverjene izvajalce, s katerimi že sodeluje". Pri prodaji omenjenega tiskalnika EPPS je po trditvah Xenon forte sodelovalo več ponudnikov, saj so v podjetju primerljive ponudbe EPPS naredili več računalniškim podjetjem v Sloveniji. "Pri distribuciji in nadaljnji prodaji je popolnoma običajno, da sodelujemo s prodajnimi partnerji. Poslovni model principala sloni na mreži prodajnih in servisnih partnerjev. Identično organizacijo prodaje boste našli pri večini zastopnikov ali distributerjev IT-opreme v EU," so še zapisali pri Xenon forte.

Pri SDH obveščeni o direktorovanju Fortiča

Fortič je razkril podatke o svoji zaposlitvi in funkciji v podjetju Xenon forte ob kandidaturi za imenovanje v nadzorni svet Pošte Slovenije, so zatrdili na SDH (dokument o Fortičevi izjavi o neodvisnosti lahko preverite na tej povezavi). Pri SDH so tudi poudarili, da je "potrebno razlikovati med dejanskim in potencialnim nasprotjem interesov". Vprašanje potencialnega nasprotja interesov lahko nastopi pri vsakem članu nadzornega sveta, kar samo po sebi ne vpliva na sposobnost odgovornega opravljanja pristojnosti in odgovornosti članov nadzornih svetov. Tako pravijo v SDH in dodajajo, da je pomembno, da se vsak član NS možnosti potencialnega nasprotja interesov zaveda ter ustrezno ukrepa. "Torej mora član nadzornega sveta izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, kot to predvideva zakon in omenjena dobra praksa v kodeksu upravljanja," so še zapisali pri SDH.

Z vprašanji, kako komentirajo potencialno nenavadne povezave in posle, smo se obrnili tudi na podjetje SRC, Matjaža Fortiča, nadzorni svet Pošte Slovenije in stranko Konkretno. Odgovore bomo objavili takoj, ko jim bomo prejeli.