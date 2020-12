Alenka Forte nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Vlada je na današnji dopisni seji za novo državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Alenko Forte. Ta bo svoj mandat nastopila v petek, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Ob tem je vlada na današnji seji z mesta generalne sekretarke na ministrstvu za zdravje razrešila Darijo Hrga in na omenjeno mesto za vršilko dolžnosti imenovala Romano Rejo.

Nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je leta 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani končala študij medicine in pridobila naslov doktorica medicine. Po končanem študiju je dve leti opravljala delo splošne zdravnice, nato pa je bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v Splošni bolnišnici Trbovlje. Istega leta se je odločila za samostojno zdravniško pot, pridobila je koncesijo na področju specialistične ambulantne dejavnosti.

Od leta 1999 do leta 2002 je kot internistka sodelovala z Zdraviliščem Dobrna, od 2005 sodeluje v programu rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi v Domu starejših Polde Eberl Jamski na Izlakah. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v katerem s sodelavci izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije.

Od leta 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu SVIT. Od leta 2009 do leta 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala na Invalidski komisiji I. stopnje ZPIZ. Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od 2013 je članica predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), v sklopu katerega sodeluje tudi v mednarodnih raziskavah na področju bolezni prebavil. Redno predava različnim društvom bolnikov s področij svojega strokovnega dela, so sporočili z Ukoma.

Na ministrstvu za zdravje tudi zamenjava generalne sekretarke

Vlada je na današnji dopisni seji s položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za zdravje razrešila Darjo Hrga in z jutrišnjim dnem za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za zdravje imenovala Romano Reja. Ta bo omenjeno funkcijo opravljala do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 24. junija prihodnje leto.