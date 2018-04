Alenka Bratušek bo danes razkrila volilni program in kandidate

Stranka Alenke Bratušek bo danes razkrila svoj volilni program. Foto: Ana Kovač

Stranka gre na volitve samostojno. Kandidate imajo v vseh osmih volilnih enotah, v vseh 88 volilnih okrajih. Podpisi za vložitev kandidatur se že zbirajo, potrebovali bi tri poslanske podpise ali 100 podpisov volivcev v vsaki volilni enoti.

Volilna kampanja se začenja z začetkom maja

Stranka je iztekajoči se mandat začela s štirimi poslanci, zaključuje pa ga z dvema, predsednico Alenko Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček.

"Potrebujemo podporo vseh tistih, ki veste, da si Slovenija zasluži sposobne in nekoruptivne politike, kot je naša predsednica Alenka Bratušek," so pozvali v njeni stranki.

Predsednik republike Borut Pahor je predčasne državnozborske volitve razpisal za 3. junij, volilna kampanja pa se bo začela 3. maja.

V minulih dneh so svoje kandidatne liste in volilne programe že potrjevali v nekaterih parlamentarnih strankah, med drugim v SD, DeSUS in NSi, zbor članov s potrjevanjem kandidatne liste pa so že imeli tudi v zunajparlamentarni Listi Marjana Šarca, ki ji ankete za zdaj nakazujejo uvrstitev med prve tri, skupaj z SDS in SD.