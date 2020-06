Alarm v Piranu, Sloveniji se obetajo močni nalivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu danes, ob 20.15, sprožil sireno javnega alarmiranja s katero je opozoril na nevarnost, so sporočili z Uprava za zaščito in reševanje. Ponoči bodo sicer predvsem v zahodni polovici Slovenije ob prehodu fronte krajevno močni nalivi. Ob morju bo občasno pihal okrepljen do močan jugo.

Padavine se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

Konec tedna bo še spremenljivo vreme

V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, napoveduje Arso.