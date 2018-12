Afera frekvence: zakaj direktorica Tanja Muha ostaja na položaju? #video

Svet agencije je že 15. oktobra vladi predlagal njeno razrešitev, vendar se ni zgodilo nič. S položaja je ni odnesla niti kazenska ovadba, ki jo je doletela zaradi domneve zlorabe položaja pri podelitvi frekvenc pete generacije BTC.

Čeprav je po zahtevah sveta agencije Akosa mogoče pričakovati, da bodo direktorico Akosa (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije) Tanjo Muha razrešili že pred meseci, se to ni zgodilo, so poročali na Planet TV.

Zakaj bi morali zamenjati Tanjo Muha?

Foto: STA Poleg podelitve frekvenc 5G BTC naj bi bilo sporno tudi njeno imenovanje na položaj. Novinar Bojan Požar je za Planet TV pojasnjeval, kako in zakaj jo je do direktorskega mesta spravil nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

"Kljub temu, da ni imela dovolj kvalifikacij za to delovno mesto. To je lahko storil samo tako, da je zamenjal predsednika sveta agencije in spet nastavil nesojenega poslanca SMC. Fantastična zgodba. In ko je nastavil to direktorico, jo je poslal v akcijo, da podeli brezplačne frekvence BTC," je za Planet TV dejal Požar.

BTC izbrali kljub nepopolni vlogi

Prav podelitev frekvenc 5G podjetju BTC je bila povod za ovadbo, v kateri ji očitajo, da je zlorabila svoj položaj, ko je BTC izbrala kljub nepopolni vlogi. Na drugi strani pa so bile preostale nepopolne vloge zavržene.

Ob tem Tanja Muha ni znala pojasniti, zakaj je BTC dobil frekvence za tri leta, ne za tri mesece, kot je bilo tudi mogoče.

"Zato, ker naj bi imel BTC evropski projekt. Tako so predstavili meni, vsakega pa ne grem preverjat," je dejala direktorica.