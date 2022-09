5.–9. oktober 2022, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

31. Ambient Ljubljana in 5. Dom Plus

Oglasno sporočilo

Mednarodni pohištveni sejem Ambient Ljubljana in sejem Dom Plus s ponudbo stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike ter montažnih hiš se po dvoletnem premoru vračata.

Svetujemo. Vgrajujemo. Opremljamo.

Bi novo sedežno garnituro, jedilnico, spalnico? Je račun za ogrevanje občutno previsok in se odločate za varčnejši sistem ogrevanja? Odkrijte najsodobnejše trende bivanja, poiščite sveže ideje za svoj dom, posvetujte se s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki ter izkoristite sejemske ugodnosti!

Po nasvete in rešitve na brezplačna svetovanja

Na voljo so vam brezplačna arhitekturna svetovanja v sklopu projekta Top arhitekt. Ob predhodni prijavi na spletni strani na 30-minutni termin vam svetovalci vse dni sejma predlagajo ideje za prenovo doma.

Izognite se nepotrebnim zapletom pri prenovi kopalnice in se naročite na brezplačni 3D-izris, ki ga bosta samo za vas na sejmu brezplačno pripravila izkušena Merkurjeva svetovalca.

Vse dni sejma pa potekajo tudi brezplačna svetovanja neodvisnih strokovnjakov Mreže ENSVET – Eko sklada in Gradbenega inštituta ZRMK.

Razstava in borza Top ideje

Gospodarsko razstavišče na razstavi in borzi Top ideje že več kot deset let ponuja mladim, a perspektivnim predstavnikom oblikovalske stroke, da se s svojimi prototipi morda celo prvič predstavijo strokovni in širši javnosti. Izbrani mladi razstavljavci se predstavljajo z različnimi izdelki in pristopi. Nekateri stavijo na moderne tehnologije, drugi na recikliranje ali ročno izdelavo izdelkov.

Sejemske razstave

Posebno pozornost smo letos namenili razstavam Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za dizajn Univerze na Primorskem in Višje strokovne šole Maribor. Poseben čar bosta sejmu dali tudi razstava Thonetovih stolov Ukrivljene krivine Jurija Riharja in razstava obnovljenega pohištva Reunica. V vlogi posebnega gosta se predstavlja mednarodno podjetje Cattelan Italia.

Zagotovite si cenejšo vstopnico prek spleta in se izognite gneči na sejemskih blagajnah. S spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na sejmišče in nazaj.

Spletni nakup vstopnic .

Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR!



Sreda, četrtek, petek med 12.00 in 16.00 Sobota, nedelja med 16.00 in 19.00/18.00

Načrtujte svoj obisk!

Prelistajte katalog že doma in si naredite načrt obiska sejma. Ob nakupu vstopnice prejmete tiskani katalog, ki vam bo služil kot vodnik po sejmu, hkrati pa tudi kot priročnik, v katerem je mogoče najti vrsto poljudnih člankov s področja graditeljstva, program svetovanj ter seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti.

Odpiralni čas Sreda, četrtek, petek, sobota: 10.00-19.00

Nedelja: 10.00-18.00 Več: https://www.ambientljubljana.si/

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.