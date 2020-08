44-letnico hudo opečeno na dvorišču našel sin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so v sredo zvečer obvestili o dogodku na območju Grosuplja, v katerem je 44-letna ženska dobila hude opekline. Poškodovano je na dvorišču našel njen sin, odpeljali so jo v bolnišnico, njeno življenje je ogroženo. Kako se je ženska poškodovala, zaenkrat še ni znano, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.