41-letnica po avtocesti v napačno smer, nato se je za njo izgubila vsaka sled

Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so ji napisali plačilni nalog. Foto: Siol.net

Voznico so opazili okoli pol desete ure dopoldne, ko je nekaj časa vozila v napačni smeri po avtocesti v bližini počivališča Dul, že prej pa tudi na območju višnjegorskega klanca. Ko je zapeljala z avtoceste, se je za njo izgubila vsaka sled, dokler je niso opazili v Metliki, kako vijuga po cesti in za lokalne ceste vozi s povsem neprimerno hitrostjo, je sporočila policija.

Na znake policistov se ni ustavila in vožnjo nadaljevala proti Semiču, kjer je zletela s ceste dober kilometer pred pripravljeno policijsko blokado za prisilno ustavljanje. Voznica se v nesreči ni poškodovala. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog. Po končanem postopku so za njo poskrbeli zdravstveni delavci.