Sedemnajstletnik ukradel več izdelkov iz bakra. Imajo jih na policiji.

Policija je objavila fotografije ukradenih predmetov, ki so jih v noči na sredo našli pri 17-letnem vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo. Če jih oškodovanec prepozna, naj se oglasi policiji.

V sredo so pri Policijski upravi (PU) Novo mesto poročali o prometni nesreči, ki so jo v noči na sredo v naselju Krka obravnavali policisti Policijske postaje Novo mesto.

Sedemnajstletnik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v križ. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval in nima vozniškega dovoljenja, je v vozilu prevažal več izdelkov iz bakra, za katere pa ni znal pojasniti izvora.

Ukradeni predmeti so na novomeški policiji. Foto: PU Novo mesto

Policisti sumijo, da gre za ukradene predmete, zato so jih zasegli, prav tako so kršitelju zasegli osebni avtomobil renault clio. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo in zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov na sodišče podali obdolžilni predlog.

"Pozivamo oškodovanca, ki so mu bili zaseženi izdelki odtujeni, da se zglasi na PP Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, ali pokliče na 07 332 72 00," je pozvala Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.