14-letno Tjašo pogrešajo že od torka, odšla je ponoči

14-letnica je visoka med 160 in 165 centimetrov, je vitke postave in ima daljše lase rjave barve. Najverjetneje je oblečena v temno modro jopico in obuta v črne športne copate. Pri sebi ima nahrbtnik črne barve, so zapisali na policiji.

Policisti vse od obvestila o njenem izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev, vendar Tjaše do tega trenutka še niso našli.

"Prosimo vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo policiste na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200," so zapisali na policiji.