Slovenci več kilometrov naredimo za nakupe kot izobraževanje

Povprečni prebivalec Slovenije je v letu 2017 peš ali z vozilom opravil 7.200 kilometrov poti. To je toliko, kot če bi se peljali iz Ljubljane do najsevernejše točke Evrope Nordkapp in nazaj.