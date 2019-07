Slovenec iz Šanghaja: Če se mi ponudi poslovna priložnost, jo bom izkoristil in ostal

Študent prvega letnika magistrskega študija na fakulteti za upravo je trenutno zaposlen v mednarodni pisarni Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. "Predvsem pomagamo tujim študentom, ki prihajajo v Slovenijo, da se lažje vključijo v družbo in privadijo na način življenja pri nas," opisuje svoje delo.

Po koncu študija bi se rad zaposlil v mednarodnem podjetju, saj ga je od nekdaj zanimalo delo, ki vključuje sodelovanje zunaj meja Slovenije. Svoj prosti čas najraje namenja potovanjem in odkrivanju novih stvari. Čeprav je prepotoval že velik del sveta, še nikoli ni bil v Aziji, prav zato se je odločil letošnje poletje preživeti v poletni šoli v Šanghaju.

Foto: osebni arhiv

Od učnih ur kitajščine do spoznavanja vsakdana domačinov

Trenutno je na polovici mesec dolgega programa, v okviru katerega imajo organiziran tečaj kitajskega jezika. "Tečaje imamo od ponedeljka do petka, vsak dan po tri ure," pravi Ljubljančan. Učne ure so razdeljene na šest različnih ravni, od popolnih začetnikov pa do tistih, ki kitajščino že obvladajo.

"Mandarinščina ni več jezik prihodnosti, ampak jezik sedanjosti," je med drugim zapisano na spletni strani programa.

Foto: osebni arhiv

Učijo se tako pisanja kot tudi govorjenja, prvo je težje, meni Jan. "Govorjenje še nekako gre, pismenke pa ..." pravi. Sicer se z domačini razumevajo predvsem s kretnjami. "Kitajci tudi bolj slabo razumejo angleško," dodaja.

Jan ni edini Slovenec, ki se je letos odločil za poletno šolo v Šanghaju. S skupino Slovencev, ki je trenutno približno 7.200 kilometrov zračne razdalje od doma, so se povezali že pred prihodom na Kitajsko. "Vsi smo nastanjeni v istem študentskem domu, tako da smo se še bolj povezali," pravi.

"Pred prihodom v Šanghaj smo imeli prestop v mestu Urumči, pri kitajski meji s Kazahstanom. Na letališču so nas uslužbenci ogovorili v kitajščini in nas odpeljali v 30 let star avtobus, ne da bi nam povedali, kam gremo. Nič nam ni bilo jasno," pravi Jan.

Voznik jih je pospremil do vhoda hotela, kjer so jih temeljito pregledali. "Potem so nam nekako pojasnili, da lahko v hotelu počakamo na naslednji polet. Malo smo se spočili, nato pa nas je avtobus v popoldanskih urah odpeljal nazaj na letališče," nenavadno izkušnjo opisuje Jan.

Poleg tega se študentje iz 26 različnih držav skupaj udeležujejo tudi predavanj in delavnic na temo kitajske kulture, posla in vsakdana. "Učili smo se kitajske kaligrafije, delali cmoke (tipična kitajska jed) in kolesarili. Veliko stvari še pride, smo šele na polovici programa," se veseli Jan.

Foto: osebni arhiv

Na spletni strani pograma so opisani tudi številni dnevni izleti, ki udeležencem programa ponujajo širši pogled na azijsko kulturo.

Za program odštejejo 1.490 evrov

Cena programa je 1.490 evrov, vključuje vsa predavanja, delavnice in prenočišče. "Vendar mi je stroške delno krila štipendija v višini 900 evrov," pravi Jan.

Ob koncu programa bodo morali udeleženci opraviti izpit, ki jim bo prinesel tudi tri kreditne točke, ki jih lahko unovčijo na domači fakulteti. "Če izpita iz kitajščine ne opraviš, moraš vrniti štipendijo," pojasni Dežman.

Foto: osebni arhiv

"Sam sem si moral plačati še letalsko karto in plačati ceno vizuma," je dodal. A življenje na Kitajskem ni drago, vsakdanje potrebščine in hrana so cenejše kot v Sloveniji. "Normalen obrok lahko v restavraciji najdeš za okoli 4 evre," pravi.

"Gre za povsem drugačen način življenja"

Največja prednost v primerjavi s Slovenijo, ki jo je Jan opazil precej hitro, so zelo dobro urejene prometne povezave. "Presenetilo me je, da ni nikjer nikakršnih zastojev. Niti na cestah niti na podzemnih železnicah, sploh glede na to, da je Šanghaj 25-milijonsko mesto," razlaga Jan.

Po drugi strani pa sta velika slabost onesnaževanje in odlaganje odpadkov. "Mesto je precej umazano," je opazil 27-letnik.

Foto: osebni arhiv

Poleg tega so ga zmotile kamere, ki te spremljajo na vsakem koraku. "Res si vedno pod videonadzorom, saj imajo kamere vsepovsod," pojasni.

Kitajci so zelo delaven narod

Kitajci se mu sicer v primerjavi s Slovenci zdijo veliko bolj marljiv narod. "Od jutra pa do poznega večera se z nečim ukvarjajo," je opazil.

"So pa bolj zaprti za turiste in preostali del sveta, posledica tega je tudi nepoznavanje angleškega jezika in drugih kultur," še dodaja.

Sam na selitev na Kitajsko pred programom sicer ni pomislil, a pravi, da z iskanjem zaposlitve verjetno ne bi imel težav. "Šanghaj je ogromno mesto, prav zato možnosti za kakršnokoli zaposlitev ne manjka," meni.

Foto: osebni arhiv

Po koncu programa, ta se sklene sredi avgusta, so bo vrnil v Slovenijo. "Sem namreč močno navezan na prijatelje in življenje v domači državi," pojasnjuje.

"Če pa se mi morda med tem časom ponudi kakšna poslovna priložnost, jo bom z veseljem izkoristil in ostal na Kitajskem," hitro doda.

Jan bivanje v tujini priporoča. "Če imate radi dinamičen način življenja in vsakodnevne izzive, je Šanghaj zagotovo pravo mesto za vas," je prepričan.

Za vse, ki bi radi svoje počitnice izkoristili za učenje česa novega, hkrati pa se zabavali in spoznali nove kulture, so poletne šole odlična ideja. Če ne letos, pa je to gotovo ena izmed možnosti za prihodnje poletje.

Foto: osebni arhiv