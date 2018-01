Ljubek jež, ki mora na shujševalno dieto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namesto običajnega od dobrega pol kilograma do tri četrt kilograma jež tehta kar rekordnih trikrat oziroma dvakrat toliko, kot bi bilo zdravo - kar kilogram in 600 gramov, so poročali na Planet TV.

Predebeli jež ni več kos življenju v naravi, komaj se premika, ne more se več zviti v klobčič pred sovražniki.

Zredil se je, ker se je prenajedal z mačjo hrano. Zdaj gre na posebno dieto, zdravijo ga na kliniki za male živali v Tel Avivu.