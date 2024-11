V Mik Celje po smrti ustanovitelja napovedujejo nadaljnji razvoj podjetja

Podjetje Mik Celje nemoteno nadaljuje poslovanje ter je zavezano nadaljevati uspešno in ambiciozno zgodbo ustanovitelja Francija Pliberška, so po njegovi smrti sporočili iz podjetja. Vodili ga bodo preostali družinski člani, so napovedali.

Soproga Adrijana Pliberšek Jeram ostaja direktorica podjetja, otroci Alen, Naja in Timon prav tako ohranjajo svoje dosedanje funkcije ter skupaj tvorijo družinsko upravo. Alen Pliberšek vodi področje komerciale, Naja Pliberšek računovodstvo in finance, Timon Pliberšek pa razvoj ter informacijske in druge tehnologije.

"Vsi štirje družinski člani se zahvaljujejo poslovnim in ostalim prijateljem Francija Pliberška za izkazano skrb in sožalje. Hkrati sporočajo, da so polno zavezani, da še naprej vodijo podjetje po uspešni poti razvoja in inovacij v duhu plemenitega Francija Pliberška," so zapisali v podjetju.

Poslovanje podjetja je bilo po njihovih besedah v prvih devetih mesecih letos pozitivno. V zadnji tretjini leta bodo zaključili večje projekte, ki bodo vplivali na nadaljnje pozitivno poslovanje, so napovedali.

Kot eno od prednostnih strateških nalog so izpostavili zaključek triletnega investicijskega programa v vrednosti 21 milijonov evrov, začetega leta 2022 ter sofinanciranega s strani tedanjega ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Večji del investicije je končan, v celoti pa jo bodo zaključili do konca letošnjega leta.

Kot so pojasnili, gre za naložbo v razvojni Inštitut dr. Petra Novaka, proizvodno-skladiščni kompleks in pisarne. V okviru te investicije bodo obudili lastni razvoj in proizvodnjo izdelkov za prezračevanje. "Uspešno zaključena investicija predstavlja močne temelje za rast in razvoj podjetja v letu 2025 in naprej. Omogočila bo izboljšanje kakovosti izdelkov, optimizacijo procesov, večjo okoljsko trajnost, višjo dodano vrednost in rast podjetja," so poudarili. Izpostavili so tudi skrb za zaposlene in podporo lokalni skupnosti.

Podjetje je lani doseglo 21,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in 1,3 milijona evrov čistega dobička. Zaposluje 150 ljudi ter je eden vodilnih slovenskih proizvajalcev in vgrajevalcev okenskih sistemov, celovitih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov ter aluminijastih in prezračevanih fasadnih sistemov ter razvijalec in proizvajalec lokalnih prezračevalnih sistemov.