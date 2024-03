To so največje napake, ki jih delamo pri sklepanju zavarovanj

Ljudje, ki imajo sklenjena zavarovanja, so pomirjeni, da so poskrbeli bodisi za zavarovanje svojih dedičev v primeru smrti bodisi za zavarovanje kredita, če izgubijo dohodek. A ko se nekaj zgodi, se pogosto izkaže, da zavarovanje ni bilo ustrezno. Včasih vključuje prenizko zavarovalno vsoto, spet drugič pa izplačilo ne velja za točno določeno zadevo, ki se je posamezniku zgodila. Zavarovalni agenti pogosto ponudijo neustrezna ali celo predraga zavarovanja. Zato je pomembno, da se o tem pogovorite s finančnim svetovalcem, pri katerem lahko preverite tudi ustreznost vaših obstoječih zavarovanj .

Čeprav so krediti danes neizogiben del nakupa nepremičnine za večino prebivalcev Slovenije, imamo še vedno večinoma sklenjena le zavarovanja za hiše in avtomobile, ne pa zavarovanj, ki bi jih utegnili potrebovati zaradi visokih kreditov, ki vsakodnevno občutno bremenijo družinski proračun.

Največje zmote pri zavarovanjih Sklenemo naložbeno življenjsko zavarovanje, a sploh ne vemo, da glavnica ni zajamčena.

Mesečno varčujemo 50 evrov in mislimo, da bomo iz tega črpali zadostno dodatno pokojnino. Zgrozimo se ob dejstvu, da bo dodatna renta morda znašala le 65 evrov?

Imamo sklenjeno življenjsko zavarovanje in menimo, da imamo nezgodno zavarovanje. Nezgodnega zavarovanja pa sploh nimamo priključenega na polico.

Ali vemo, da lahko poskrbimo tudi za redni mesečni dohodek, višji od tisoč evrov v primeru invalidnosti?

Ljudje si ne upajo zavarovati visokih kreditov (na primer sto tisoč evrov ali več), ker mislijo, da je predrago, in se začudijo, ko ugotovijo, da je premija zelo nizka (na primer deset evrov mesečno).

Zavarovanje kredita ni zgolj zavarovanje za smrt

Ko najamete kredit, bo banka dobro poskrbela, da bo njena naložba varna. To jim bo zagotovila hipoteka. Kaj pa vaša družina? Na vas je, da posrbite, da bosta tudi vaša družina in seveda naložba, vaš dom, varna v primeru smrti. V primeru smrti kreditojemalca običajno postane poplačilo kredita za družino zelo velik problem. Tudi mladoletni otroci namreč po Zakonu o dedovanju podedujejo finančne dolgove in kredite staršev.

A zgolj življenjsko zavarovanje ni dovolj za ustrezno zavarovanje kredita. Še veliko je drugih stvari, ki se vam lahko zgodijo in zaradi katerih ne boste zmogli plačevati mesečnih obrokov kredita. Kako boste odplačevali kredit, če se dohodki znižajo v primeru daljše bolniške odsotnosti? V primeru hujše poškodbe lahko nastopi invalidnost, v primeru hujše bolezni, kot so rak, kap, srčni infarkt, ste lahko dolgotrajno bolniško odsotni. Kredit morate tako zavarovati tudi za primer hudih bolezni in invalidnosti ter s tem sebe in družino zaščititi tudi za primer izpada oziroma zmanjšanja dohodka.

vam uredijo popolno zavarovanje kredita za primere obolelosti, poškodb, nezgod, ko ste lahko dlje časa bolniško odsotni in mesečni dohodki padejo.

Bolezen, bolniška, izpad dohodka vpliva – kako plačevati, odplačevati kredit?

Plača vsakega izmed nas je odvisna od tega, ali smo prisotni na delovnem mestu ali ne. V primeru hujše bolezni ali poškodbe, ne moremo opravljati svojega poklica in mesečni dohodki upadejo.

V takšnih primerih lahko nastopijo finančne težave, ki negativno vplivajo tudi na zdravstveno stanje. V najslabšem primeru vam bo banka še vzela nepremičnino. Dodatna sredstva z naslova zavarovanja izpada dohodka vam lahko rešijo življenje, saj si lahko tako zagotovite dodatno ali boljše zdravljenje in čimprejšnje okrevanje, ob tem pa tudi zavarujete vašo nepremičnino in življenjski status. Podobno velja za primer trajne invalidnosti. Takrat vam lahko dodatna sredstva pridejo še kako prav.

Za operacijo je odštela 7500 evrov Petri je več let nagajala bolečina v kolku, v času epidemije se je bolečina povečala do mere, da Petra ni mogla več hoditi. Šele po letu dni bolniške odsotnosti in močnih protibolečinskih tablet je prejela končno diagnozo, obraba kolka. Že dolgotrajno čakanje na diagnozo je bilo naporno, a datum operacije, ki je bil oddaljen šele čez leto in pol, je bil kaplja čez rob. Obiskala je zasebno kliniko in dobila termin operacije v roku sedmih dni. Danes je že na nogah, so se ji pa pokojninski prihranki zmanjšali za 7500 evrov, kolikor je bila cena operacije. Za ukrepanje je čas, preden se zgodi nekaj takega, kot se je Petri. Če cenite svoje zdravje, vam je mar za družino in si ne želite nepotrebnih finančnih problemov, potem zavarujete svoje zdravje, svojo mobilno sposobnost ter svoje življenje, saj če karkoli od tega izgubite, popravnega izpita ne bo.

Kakšno mora biti ustrezno zavarovanje kredita?

Ko razmišljate o zavarovanju kredita, je pomembno imeti v mislih, da si zagotovo ne želite, da bi se vaše finančno breme preneslo na druge, in da morate sami poskrbeti, da boste sposobni odplačevati kredit tudi, če se vam zgodi kaj hujšega.

Rešitev je dobro izdelan zavarovalni načrt, s katerim izveste:

koliko kritja potrebujete,

ali ste dovolj zavarovani,

ali imate trenutno izbrana dobra zavarovanja,

katera kritja vam manjkajo.

Zavarovanje za primer invalidnosti bi moralo znašati šestkrat toliko kot vaša letna plača, medtem ko bi zavarovanje za primer smrti moralo znašati vsaj toliko kot tri letne plače, ki jim morate prišteti še višino kredita.

Koliko stane ustrezno zavarovanje?

Stranka FINANČNE HIŠE Anže je star 30 let. Glavnica njegovega kredita pri banki znaša sto tisoč evrov. Kredit ima pri banki zavarovan s hipoteko na stanovanje, v katerem živi z družino. Mesečno ga ustrezno zavarovanje, ki mu ga je svetovala svetovalka v FINANČNI HIŠI, stane 50,9 evra, kar je manj kot zavarovanje za avtomobil.

In kakšna so predvidena izplačila, če nastopijo težave? V primeru smrti bo zavarovanje pokrilo celotno vrednost kredita, poleg tega bo družina prejela še izplačilo v višini 25 tisoč evrov. V primeru diagnoze hujše bolezni mu bo zavarovalnica izplačala 50 tisoč evrov, s katerimi si bo lahko zagotovil tudi druge oblike zdravljenja ali drugo mnenje. V primeru nezgode in stoodstotne invalidnosti pa bo izplačilo znašalo 30 tisoč evrov, s katerimi si lahko prilagodi bivalni prostor, avtomobil ali obveznosti do banke.

