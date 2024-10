Težave za slovensko industrijo

Največje spremembe pri obračunavanju omrežnine bodo z novim pettarifnim omrežninskim aktom občutila podjetja, še posebej tista, ki za svoje delovanje porabijo velike količine električne energije. Stroški za elektriko bodo pri marsikaterem podjetniku drastično poskočili. Rešitev jim danes že ponujajo hranilniki električne energije. A kakšnega izbrati? Kakšni hranilniki so danes na voljo za industrijo? Kateri hranilnik omogoča največje prihranke? Preverite v nadaljevanju.

Rešitve za industrijo NGEN G-MAX od 100 kW do 10 MW

Lastnike podjetij pri investiciji v hranilnike energije predvsem zanima, ali bo sistem prinesel jasne in oprijemljive koristi. Hranilnik G-MAX, zasnovan z najsodobnejšo tehnologijo, ne shranjuje le energije – zagotavlja vrhunsko zmogljivost, varnost in finančne koristi, ki ga ločijo od konkurence.

Foto: Ngen

Zakaj izbrati G-MAX pred drugimi rešitvami za hranjenje energije?

1. Podaljšana garancija za dolgoročno zanesljivost

G-MAX ima eno najdaljših garancij v industriji. S 15-letno garancijo ob podpisu pogodbe o vzdrževanju sistema dobite brezskrbnost, saj bo vaš sistem učinkovito deloval še vrsto let. To presega številne konkurente, ki ponujajo krajše garancije, kar vam prinaša več tveganj in morebitnih stroškov v prihodnosti.

2. Napredno vodno hlajenje za optimalno zmogljivost

V nasprotju z zračno hlajenimi sistemi uporablja G-MAX najsodobnejše vodno hlajenje, ki zagotavlja učinkovitejše uravnavanje temperature. To omogoča, da vaš baterijski sistem deluje pri največji zmogljivosti, tudi pod visokimi obremenitvami in temperaturami. Vodno hlajenje podaljšuje življenjsko dobo sistema in ohranja konstantno visoko raven učinkovitosti – nekaj, česar vsi sistemi ne morejo zagotoviti.

3. Najvišji varnostni standardi in zmogljivost

Varnost je na prvem mestu, G-MAX pa na tem področju ne popušča. Sistem je zasnovan z naprednimi funkcijami požarne varnosti, ki izpolnjujejo in presegajo standarde. V času, ko so varnostni predpisi vse strožji, je naložba v sistem, ki daje prednost požarni varnosti, zaščita tako za vaše podjetje kot za zaposlene in premoženje.

4. SG Connect: pametno upravljanje sistema

Upravljanje energetskih sistemov je lahko zapleteno, a z G-MAX postane enostavno. Z integracijo v SG Connect, pametno platformo za upravljanje, ki jo ponuja podjetje NGEN, lahko preprosto nadzorujete in optimizirate svoj energetski sistem. Ta oblačna rešitev vam omogoča optimizacijo porabe energije, sodelovanje na energetskih trgih in učinkovito upravljanje obremenitev, kar vam daje potrebno fleksibilnost in nadzor za maksimalno donosnost.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

5. Postavitev na ključ za brezskrbno integracijo

V NGEN nudijo popolno rešitev na ključ, kar pomeni, da vse od zasnove do postavitve opravijo sami ali pa njihovi pooblaščeni instalaterji. Ni vam treba skrbeti za usklajevanje več izvajalcev ali upravljanje zapletenih namestitev – njihove ekipe poskrbijo za vse z minimalnimi motnjami, tako da se lahko vi osredotočite na vodenje svojega podjetja.

Primernost za širok spekter instalacij in uporabe

G-MAX je izjemno prilagodljiv sistem, primeren za instalacije od 100 kW/215k Wh pa vse do 10 MW/21,5 MWh. Lahko deluje kot samostojna enota ali v kombinaciji s sončno elektrarno ali drugimi proizvodnimi enotami. Primeren je za vse vrste namenov in storitev, kar omogoča široko uporabo v različnih industrijskih in komercialnih okoljih.

Foto: Shutterstock

Kako vam G-MAX prinaša finančne koristi?

Eno ključnih vprašanj, ki si jih boste zastavili pred investicijo, je: "Kaj imam od tega?" G-MAX ponuja jasne finančne prednosti, ki izhajajo iz njegovih naprednih funkcij in našega prilagojenega pristopa vašim specifičnim potrebam po energiji:

Peak shaving (zmanjšanje koničnih obremenitev) : Zmanjšajte stroške obračunske moči s praznjenjem baterije ob vršnih obremenitvah porabe električne energije. Ta strategija sama po sebi lahko prinese pomembne prihranke na vašem računu za energijo.

: Zmanjšajte stroške obračunske moči s praznjenjem baterije ob vršnih obremenitvah porabe električne energije. Ta strategija sama po sebi lahko prinese pomembne prihranke na vašem računu za energijo. Energetska arbitraža : Kupujte energijo, ko je najcenejša, in jo shranite za kasnejšo uporabo, ko je cena električne energije višja. Tako lahko dodatno razbremenite omrežje in prihranite pri strošku električne energije.

: Kupujte energijo, ko je najcenejša, in jo shranite za kasnejšo uporabo, ko je cena električne energije višja. Tako lahko dodatno razbremenite omrežje in prihranite pri strošku električne energije. Shranjevanje viškov energije : Shranjujte presežno energijo, ki jo proizvede vaš solarni PV-sistem ali drugi obnovljivi viri, in jo prodajte ali uporabite takrat, ko jo cena najboljša ali jo potrebujete, kar zmanjša finančne izgube in maksimira vašo samooskrbo.

: Shranjujte presežno energijo, ki jo proizvede vaš solarni PV-sistem ali drugi obnovljivi viri, in jo prodajte ali uporabite takrat, ko jo cena najboljša ali jo potrebujete, kar zmanjša finančne izgube in maksimira vašo samooskrbo. Sodelovanje na energetskih trgih: G-MAX vam omogoča sodelovanje na trgih, kot so sistemske storitve, trgi rezerve moči in trgi razbremenitev. S tem lahko dodatno monetizirate vaš energetski sistem in povečate donosnost vaše investicije.

Pri NGEN ne prodajajo zgolj sistemov – ponujajo rešitve, prilagojene vašim specifičnim potrebam. Njihov proces se začne s temeljitim posvetom, ki jim omogoča, da razumejo vaše poslovne cilje in potrebe po energiji. Zbirajo 15-minutne podatke za natančno analizo in vam nato nudijo strokovne nasvete glede optimalne velikosti sistema. Sledi izračun ROI (donosnosti naložbe), s čimer zagotovijo, da jasno razumete finančne koristi, preden nadaljujejo. Rezultat je prilagojena rešitev, ki jo naša ekipa strokovno namesti in upravlja.

Foto: Shutterstock

Kako se G-MAX prilagaja novim omrežninskim stroškom?

Zadnje spremembe pri omrežninskih stroških spreminjajo energetski trg, zaradi česar je še pomembneje imeti pravo rešitev za shranjevanje energije. Novi omrežninski stroški kaznujejo prekomerne konične obremenitve, vendar je z G-MAX to enostavno obvladovati. Rešitev podjetja NGEN vam omogoča optimizacijo porabe energije, zmanjšanje koničnih obremenitev in minimaliziranje vpliva novih omrežninskih stroškov. Z uporabo pametnega upravljanja energije G-MAX spremeni morebitne stroške v obvladljivo in celo donosno priložnost.

Profesionalni pristop k vašim energetskim potrebam

Kar loči NGEN od konkurence, je naš profesionalni, na stranke usmerjen pristop. Ne prinašamo zgolj izdelka – prinašamo rešitev, prilagojeno vašim potrebam. Naš proces vključuje:

posvet za razumevanje vaših poslovnih potreb in ciljev,

pridobitev 15-minutnih podatkov za natančno analizo,

podrobno analizo vaše porabe energije in potreb,

osebno svetovanje glede velikosti sistema in konfiguracije,

izračun ROI, ki pokaže jasne finančne koristi,

izvedbo na ključ, kar zagotavlja brezskrbno izkušnjo,

upravljanje sistema, vključno z zmanjševanjem koničnih obremenitev, energetsko arbitražo in shranjevanjem viškov energije, kar maksimizira vaše prihranke in donose.

Sistem G-MAX ni le nadgradnja v hranilnikih energije – je strateška naložba v prihodnost vašega podjetja. Pogovorite se s svetovalcem podjetja NGEN o tem, kako vam lahko G-MAX pomaga optimizirati porabo energije, prihraniti denar in prilagoditi vaše podjetje v vedno bolj dinamičnem energetskem okolju.