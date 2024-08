Španska vlada je ta teden blokirala ponudbo madžarskega konzorcija Ganz Mavag Europe za prevzem španskega proizvajalca vlakov Talgo. Kot so pojasnili v Madridu, bi prevzem predstavljal tveganje za nacionalno varnost in javni red. Skrbele naj bi jih tudi morebitne sporne povezave Madžarov z Rusi.

Kot so v torek po navedbah francoske tiskovne agencije AFP pojasnili na španskem gospodarskem ministrstvu, so podporo neposredni investiciji madžarskega konzorcija v Talgu odpovedali iz razlogov, povezanih s strateškimi interesi in nacionalno varnostjo Španije.

"Talgo je strateško podjetje v sektorju, ki je bistvenega pomena za špansko gospodarsko varnost, teritorialno kohezijo in industrijski razvoj," so podčrtali.

Zaskrbljenost zaradi tesnih vezi Orbana in Putina

Čeprav španske oblasti tega neposredno niso omenile v izjavi, pa so dale jasno vedeti, da so zaskrbljene zaradi tesnih vezi med madžarskimi podjetji in premierjem Viktorjem Orbanom, ki velja za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Orban, čigar država trenutno predseduje EU, si je dodatno nezaupanje evropske povezave nakopal z obiskom Moskve 5. julija.

Da je prejel prevzemno ponudbo Ganz Mavag Europe, ki združuje madžarskega proizvajalca vlakov Magyar Vagon in madžarski državni investicijski sklad Corvinus, je Talgo sporočil marca letos. Uprava podjetja je bila ponudbi, vredni 619 milijonov evrov, naklonjena, vlada premierja Pedra Sancheza pa jo je torej zavrnila.

Madžari bodo odločitev španskih oblasti izpodbijali na sodišču

Kot je v sredo poročal bruseljski spletni bilten Politico, so v konzorciju že napovedali, da bodo odločitev španskih oblasti izpodbijali na sodišču v Španiji in na ravni EU.

Podjetje Talgo je bilo ustanovljeno leta 1942. Gre za glavnega dobavitelja vlakov španskemu železniškemu podjetju Renfe. Med drugim mu dobavlja hitre vlake AVE. Posledično ima dostop do pomembnih podatkov o španski železniški mreži.

Podjetje, ki je znano po svojem inovativnem kolesnem sistemu, ki vlakom omogoča menjavo tirov pri velikih hitrostih, izvaža v Nemčijo, Savdsko Arabijo, Dansko, Egipt in ZDA.

Španska država ima moč preprečiti tuje prevzeme v strateških sektorjih, kot so infrastruktura, zdravstvo in varnost, od pandemije covid-19. Tedaj so bila namreč vzpostavljena nova pravila, po katerih mora tujcem, ki želijo pridobiti več kot deset odstotkov nekega strateškega španskega podjetja, zeleno luč prižgati španska vlada.