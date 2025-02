Letos septembra bodo po napovedih investitorja stanovanja v Rezidenci Knafelj dobila prve prebivalce. Cene stanovanj so od dobrega pol milijona evrov pa vse do 2,85 milijona evrov za stanovanje, veliko 372 kvadratnih metrov.

V Knafljevem prehodu v središču Ljubljane že nekaj časa pospešeno raste nova poslovno-stanovanjska zgradba s 24 stanovanji in štirimi lokali. Investitor podjetje Domus Viridis je zgradbo poimenoval Rezidenca Knafelj. Stanovanja bodo velika od 75 pa vse do 159 kvadratnih metrov. K tem površinam je treba prišteti še površino pripadajočih shramb, teras, lož in vrtov, tako da tlorisne prodajne površine posameznih enot znašajo od najmanj 94 do 372 kvadratnih metrov. Največje stanovanje bo v petem nadstropju.

V spodnji galeriji si lahko ogledate utrinke z obiska gradbišča.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Kakšne bodo cene?



"Cene niso oblikovane po številu kvadratnih metrov, temveč se je pri vsaki stanovanjski enoti upoštevala mikrolokacija, to je višina nadstropja, orientacija stanovanja, pogledi …" pojasnjuje nepremičninski agent Anže Lenče, ki skrbi za prodajo stanovanj. Cene teh se glede na oglase gibljejo od 662 tisoč evrov pa vse do 2,85 milijona evrov. Za ta denar bo kupec dobil stanovanje, veliko 372 kvadratnih metrov. Po besedah Lenčeta je zanimanja za stanovanja veliko, za večje število enot so s kupci korak pred podpisom prodajne pogodbe.

V pritličju zgradbe bodo štirje lokali v izmerah od 38 do 372 kvadratnih metrov. Namembnost je kakršnakoli, od trgovske do gostinske in storitvene.

Zgradba ima tudi podzemno garažo, ki pa še nekaj časa ne bo v uporabi. Investitor namreč čaka na začetek gradnje prizidka podzemne garaže pod Kongresnim trgom, ki bo povezan tudi z garažo pod Rezidenco Knafelj.

Kaj o garaži pravi investitor?

"Sklep o pripravi pristojnega občinskega prostorskega akta je že bil objavljen v Uradnem listu. Postopek vodi in usklajuje Oddelek za Urbanizem MOL. Osebno sem koordinator aktivnosti na strani pobudnikov in tudi eden od pobudnikov. Interes vseh pobudnikov je, da se celovito uredi t. i. Južni trg, da se med drugim zgradi podzemna garaža z uvozom prek obstoječega uvoza v garažno hišo pod Kongresnim trgom. S tem bo omogočen tudi dovoz do parkirišč, ki so zgrajena v podzemni etaži Rezidence Knafelj. Aktivnosti potekajo v skladu s terminskim načrtom. Prostorski akt bi lahko bil sprejet v prihodnjih dveh letih in pol ali treh letih," je pojasnila ena izmed investitorjev v projekt Carmen Dobnikar.