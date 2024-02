Nemčija v aktivno iskanje kvalificirane delovne sile

Vladajoča nemška politika aktivno išče rešitve za težave s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile. Te bi lahko rešili s povečanjem udeležbe žensk, starejših zaposlenih in invalidov na trgu dela, je danes v Berlinu izpostavil nemški minister za delo Hubertus Heil. Po njegovih besedah bo ključno tudi privabljanje perspektivnih kadrov iz tujine.

Kot je za nemško tiskovno agencijo dpa ob robu vladne konference o delovni sili povedal minister Hubertus Heil, je trenutno v Nemčiji delovno aktivnih 46 milijonov ljudi, kar je več kot kadarkoli prej. Da bi lahko Nemčija v celoti izkoristila potencial tretjega najmočnejšega gospodarstva na svetu, pa po njegovih besedah potrebuje več delovne sile in kvalificiranih zaposlenih. "Zagotavljanje kvalificiranih delavcev je zagotavljanje blaginje," je dodal.

Poleg povečanja udeležbe žensk, starejših in invalidov na trgu dela bo morala država po oceni ministra okrepiti usposabljanje in izpopolnjevanje mladih ter zmanjšati delež tistih, ki so brez izobrazbe. Pomembno pa je tudi privabljanja bistrih umov iz tujine, je dodal.

Da bi nemška vladajoča koalicija pokazala, da z načrti misli resno, je danes v nemški prestolnici organizirala tudi vladno konferenco o privabljanju kvalificirane delovne sile, na katero so povabili več kot 700 predstavnikov gospodarstva in širše družbe.

"Govorili bomo o veliko dobrih idejah, ki že danes obstajajo na področju zagotavljanja kvalificiranih delavcev," je napovedal Heil, ki je konferenco odprl skupaj z ministrico za izobraževanje Bettino Stark-Watzinger in ministrom za gospodarstvo Robertom Habeckom.

Danes zvečer bodo prvič podelili tudi nagrado, namenjeno delodajalcem, ki so uspešni pri izvajanju inovativnih in trajnostnih ukrepov za zagotavljanje kvalificirane delovne sile. Za nagrado se poteguje več kot 500 podjetij in institucij.