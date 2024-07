Nemčija bo v prihodnjih letih postopoma ukinila uporabo komponent kitajskih telekomunikacijskih velikanov Huawei in ZTE v svojih omrežjih 5G. Kot razlog so navedli pomisleke glede nacionalne varnosti. V Pekingu so opozorili, da politizacija gospodarskih in tehnoloških vprašanj zgolj ovira sodelovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V začetni fazi naj bi od leta 2026 naprej nehali uporabljati komponente kitajskih ponudnikov v t. i. jedrnem omrežju, ki vključuje predvsem podatkovne centre. Od leta 2029 pa bo kitajska tehnologija prepovedana tudi v dostopovnem omrežju, ki povezuje potrošnike s ponudniki telekomunikacijskih storitev in velja za kritično infrastrukturo, navaja dpa.

Nemško notranje ministrstvo je ob tem pojasnilo, da so omrežja 5G del nemške kritične infrastrukture in so pomembna za delovanje različnih sektorjev, od zdravstva, prometa do energetike. "Varujemo osrednji živčni sistem Nemčije kot poslovne lokacije ter komunikacijo državljanov, podjetij in države," je dejala notranja ministrica Nancy Faeser.

Kitajska: Ni dokazov, da bi ogrožali nacionalno varnost

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je poudaril, da politizacija gospodarskih, trgovinskih in tehnoloških vprašanj zgolj ovira sodelovanje. Ob tem je izrazil upanje, da bo Nemčija spoštovala dejstva, sprejela ustrezne odločitve ter zagotovila pregledno in nediskriminatorno tržno okolje za podjetja iz vseh držav.

Vpletenost kitajskih tehnoloških podjetij v vzpostavljanje in delovanje omrežij 5G je bila v zadnjih letih predmet razprave v številnih državah po Evropi, in sicer zaradi skrbi, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do občutljivih podatkov. Med državami, ki so se odločile za prepoved sodelovanja Huaweia pri izgradnji omrežij 5G, so ZDA, Velika Britanija in Japonska.

Lin je po poročanju dpa poudaril, da so Huawei in druga kitajska podjetja v Evropi dejavni že več let in da so pripomogla k izgradnji visokokakovostne infrastrukture. Kot je zatrdil, ni dokazov, da bi ogrožala nacionalno varnost.