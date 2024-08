Kriza nemškega podjetja: ogroženih je na tisoče delovnih mest

Nemška jeklarska družba Thyssenkrupp Steel se je znašla v veliki krizi, ogroženih bi bilo lahko več tisoč delovnih mest. Upravo družbe, ki zaposluje 27.000 ljudi, so zdaj zapustili trije člani, napovedan je tudi odstop štirih nadzornikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Thyssenkrupp Steel je največji proizvajalec jekla v Nemčiji, a zaradi gospodarske krize in poceni uvoza že nekaj časa ustvarja izgubo, zato bodo podjetje prestrukturirali in predvidoma izločili iz koncerna Thyssenkrupp.

V tamkajšnjem svetu delavcev se bojijo, da bo prestrukturiranje jeklarno "prepolovilo" in povzročilo izgubo več tisoč delovnih mest. Od skupno 27.000 delovnih mest jih je 13.000 v industrijskem mestu Duisburg v Porurju v zahodni nemški zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija.

Kaj bo s podjetjem, sicer ni jasno. V četrtek so se od tam pojavile novice, da ga nepreklicno zapuščajo glavni izvršni direktor, glavni direktor proizvodnje in glavni direktor za kadrovske zadeve. Odstop so napovedali tudi štirje člani nadzornega sveta družbe, vključno s prejšnjim predsednikom uprave Sigmarjem Gabrielom.