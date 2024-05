iQwood v Berlinu prejel zlato nagrado German Innovation Award

iQwood je specializirano proizvodno podjetje za razvoj in izvedbo masivnih lesenih konstrukcij brez lepil in kemikalij. Podjetje je prejetim certifikatom in nagradam, med katerimi je pomembnejša zlata nagrada za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2023, dodalo tudi zlato nagrado za inovativnost German Innovation Award 2024.

Marko Lukić in Martin Hladnik, prejemnika nagrade German Innovation Award. Foto: Grand Visions / Lumar IG

»Gre za izjemno potrditev prave smeri razvoja naših tankih masivnih lesenih sten brez lepil in kemikalij. Z našo inovativno rešitvijo v kvadratni meter stene vgradimo manj kot polovico materiala kot konkurenti. Zaradi tega lahko bistveno pocenimo investicijo zgrajenih objektov z uporabo okolju prijaznih mozničenih lesenih elementov, saj se investicija ob enaki ceni na kubični meter prepolovi. Ob tem je produkt uporabnikom in naravi prijazen, saj nudi visoko ugodje bivanja in zmanjšuje potrebo po primarni surovini, hkrati pa kljub svoji tankosti nudi izjemno visoko trdnost ter nosilnost,« je ob podelitvi nagrade v Berlinu povedal lastnik in direktor podjetja Lumar Marko Lukić, večinskega lastnika podjetja iQwood. Prijavljenih je bilo 520 inovacij iz 23 držav v segmentu B2B in B2C.

Podjetji iQwood in Lumar sta si ob razvoju nove tanke stene zadali cilj, kupcem ponuditi cenovno sprejemljivo bio-leseno masivno steno brez uporabe lepil in drugih kemikalij ter zmanjšanje izvoza slovenskega lesa v tujino ter ustvarjanje dodane vrednosti v Sloveniji.

»Rezultat razvoja je najtanjša nosilna masivna lesena stena brez lepil in povezava lokalne lesno predelovalne verige od drevesa do lesene hiše. Naša rešitev produkt približuje širši množici, saj je zaradi svojih karakteristik komercialno bistveno bolj zanimiv. Iz tega vidika je iQwood postal prvi masovni ponudnik tovrstnih sten v Evropi,« je povedal direktor podjetja iQwood Martin Hladnik.

Foto: Grand Visions / Lumar IG

Ob podelitvi nagrade je neodvisna strokovna komisija zapisala: »Pri gradnji stanovanjskih hiš iz masivnega lesa nastane veliko manj CO2-emisij v primerjavi z zgradbami grajenimi na osnovi cementa. Poleg tega les naravno veže ogljikov dioksid, zato veljajo takšne gradnje za posebej trajnostne. Mozničene lesene stene iQwood temeljijo na celostnem pristopu trajnostnega dizajna; od hloda, proizvodnje do montaže, brez lepil, kovin in drugih kemikalij. Prepričajo pa tudi s svojo tanko sestavo in na ta način prihranijo naravne vire. Kljub tankosti so stene trdne in omogočajo visoko nosilnost, kar omogoča gradnjo objektov tudi do višine štirih nadstropij. Ob koncu življenjskega cikle je mogoče stene reciklirati, kar pomeni dodatno prednost ob njihovi uporabi. iQwood ponuja rešitve za varčevanje z viri in hitro gradnjo stavb ter zagotavlja izjemno dobro in zdravo bivanjsko okolje, delujoče kot sistem gradnje na način sestavljanja iz lego kock.«

Osnovna konstrukcija iz lesa brez kemikalij omogoča doseganje najkakovostnejšega bivalnega udobja, zato so ciljni segmenti iz vidika končne uporabe izdelkov iQwood visokokakovostna stanovanjska gradnja, izobraževalne ustanove s poudarkom na zdravem okolju, zdravstvene ustanove in centri ter turistični objekti namenjeni ekoturizmu.

»V Sloveniji imamo veliko priložnosti, potenciala, znanja in produktov, da bi gradnja iz lesa lahko postala pomemben del trajnostne gradnje in zelenega prehoda. V Nemčiji, Avstriji in Italiji, kjer so naši izdelki prisotni in so že prepoznali prednosti naše inovativne lesene rešitve iQwood, se ne soočamo več s tem, da je treba razlagati, zakaj je les primeren za stanovanjsko gradnjo in še posebej večjih javnih objektov. Čeprav ves čas govorimo, da je les naša pomembna naravna dobrina, in imamo veliko idej, kaj bomo z lesom naredili, tudi takrat, ko imamo na voljo kakovostne domače rešitve, še zmeraj v izvedbi raje posežemo po tujih rešitvah,« je še dodal Lukić. Kot primer dobre prakse je izpostavil gradnjo prvega vrtca s slovenskim lesom v Selnici ob Dravi, ki bo septembra že sprejel prve skupine otrok.

