Inovativne rešitve za življenjski cikel objektov

Kot dobavitelj sistemov iz aluminija, jekla in PVC s široko paleto proizvodov in storitev bo ALUKÖNIGSTAHL na razstavnem prostoru Schüco v hali B1 predstavil svoje najnovejše dosežke ter študije za krožno in trajnostno gradbeno industrijo. Poudarek je na celotnem življenjskem ciklu stavb. S proizvodi in rešitvami za proces prenove z dodano vrednostjo ALUKÖNIGSTAHL neopazno nadgrajuje svojo modularno ponudbo za zmanjšanje ogljičnega odtisa stavb. Princip Schüco Carbon Control je bil prvič predstavljen na BAU 2023 in se od takrat dosledno razvija. Predstavitev dopolnjujejo rešitve za modularno gradnjo, požarno zaščito in visoko varnost, za stanovanjsko gradnjo in za digitalizacijo gradbeništva.

Nepremičninsko industrijo, zlasti v nekaterih delih Evrope, močno obremenjujejo povečani materialni stroški, ozka grla pri dobavi, pomanjkanje kvalificiranih delavcev in visoke obrestne mere. Investitorji so še naprej zadržani do novogradenj in prenov. K temu so dodani še pomanjkanje virov in spreminjajoče se podnebne razmere. Ti dejavniki in cilji Evropske unije postavljajo temo prenov obstoječih gradenj v središče gradbene industrije.

Od obstoječe stavbe do uspešnega projekta prenove

Schüco v Münchnu predstavlja procesno zanesljive izdelke in storitve z dodano vrednostjo za investitorje, arhitekte, specialistične načrtovalce, izvajalce konstrukcij in upravljavce objektov, vse za odgovorno in z viri varčno rabo obstoječih zgradb. Konkretno to pomeni: Schüco združuje svoja desetletja izkušenj v ponudbo rešitev za prenovitveni proces, specifičen za nepremičnino, kar povečuje njeno vrednost.

S Schüco Perfect na sejmu BAU predstavljamo sistem vse v enem, ki je primeren tudi za obstoječe zgradbe. Modularni sistem je prilagodljiva celovita rešitev za okna in drsne elemente. V sistem so vgrajeni številni dodatki, kot so zaščita pred soncem in mrčesom, okenske police, zaščita pred padci v globino in ničelni pragovi, ki jih je mogoče kombinirati glede na potrebe. Zaradi modularnega principa sta tudi zamenjava in naknadna vgradnja vseh dodatkov preprosti. To poenostavi in ​​pospeši številne procese, kar pomeni, da je mogoče tudi velike gradbene projekte izvesti hitro in stroškovno učinkovito.

Schüco Carbon Control

Schüco Carbon Control je modularna ponudba, ki jo sestavljajo svetovalne storitve, proizvodi in storitve za zmanjšanje CO 2 odtisa ovojev zgradb. Da bi to dosegli, je celoten življenjski cikel stavbe obravnavan celovito in strukturiran v štiri življenjske faze: načrtovanje, gradnja, obratovanje in demontaža. Te faze so soodvisne, saj odločitve, sprejete v fazah projektiranja in načrtovanja, vplivajo na druge tri faze. Na primer oblika stavbe, izbira materialov in površin, velikost elementov, uporaba tehnologije pametne gradnje in sposobnost ločevanja materialov lahko vplivajo na CO 2 odtis stavbe v celotnem življenjskem ciklu. S celostnim naborom proizvodov z zmanjšanim CO 2 odtisom in povezanimi storitvami ALUKÖNIGSTAHL aktivno podpira tiste, ki so vključeni v gradbeni proces skozi celoten življenjski cikel stavbe in sodelujejo pri zakonskem izpolnjevanju gradbenih regulativnih zahtev v okviru podnebne politike.

Od požarne zaščite do visoke varnosti

Ob celoviti varnosti Schüco rešitve za zaščito pred požarom in dimom navdušujejo tudi z zvočno izolacijo, dostopnostjo in inteligentnim nadzorom za več udobja. Zahvaljujoč kompatibilnosti sistemov Schüco je prehod med požarno zaščito in standardnimi območji vizualno neviden – za varnost brez kompromisov pri načrtovanju. Rešitve Schüco za zaščito pred požarom in dimom upoštevajo tudi razgradnjo, saj je veliko izdelkov že certificiranih po Cradle-to-Cradle in temeljijo na principu krožnega gospodarstva. Glavni eksponat v tem segmentu razstavnega prostora je protipožarni panel Schüco Deflame, ki ga je zdaj mogoče uporabiti tudi v strukturnih zasteklitvah, ne samo v konstrukciji iz stebrov in prečk FWS 50/60. Ob požarni zaščiti lahko obiskovalci spoznajo tudi visokovarnostna okna, vrata in fasade hčerinskega podjetja Sälzer.

Stanovanjska gradnja se sreča z notranjo ureditvijo prostorov

Za zahtevne zasebne graditelje, stanovanjske skupnosti in investitorje v segmentu stanovanjske gradnje je Schüco prva izbira za kakovostna okna, vhodna in drsna vrata. Ne glede na to, ali gre za aluminij ali PVC, novogradnjo ali prenovo – kombinacija brezčasnega dizajna in inteligentnih funkcij ustvarja sodobno bivalno estetiko, ki jo odlikuje maksimalna življenjska doba. Schüco to dokazuje z minimalističnimi in udobnimi drsnimi in zložljivimi sistemi za največje dimenzije odpiranja. Sistemi oken in vrat z različnimi materiali in inteligentno digitalno komunikacijo dopolnjujejo sektor stanovanjske gradnje. Ob tem bodo obiskovalci razstavnega prostora Schüco našli tudi dizajnersko usmerjene sisteme z velikodušnimi steklenimi površinami za notranjo opremo prostorov. Hčerinsko podjetje Schüco Interior Systems predstavlja sistem predelnih sten z organskimi loki. V kombinaciji z regalnim sistemom Schüco Smartcube, ki brezhibno sledi obliki pregradnega sistema, se ustvari enoten videz.

Razstavni prostor Schüco na sejmu BAU 2025 vam bo na 1.600 kvadratnih metrih predstavil vse o življenjskem ciklu zgradb. Foto: Schüco International KG

Schüco Carbon Control ponuja modularni koncept rešitev za arhitekte, izvajalce, investitorje, razvijalce projektov in gradbena podjetja. Ponudba pomaga zmanjšati CO₂ odtis ovoja stavbe v celotnem življenjskem ciklu – od načrtovanja do demontaže in recikliranja. Foto: Schüco International KG

Celovita rešitev Schüco Perfect za okna, balkonska vrata in drsne elemente bo podrobno predstavljena na BAU 2025. Foto: Schüco International KG



