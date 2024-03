Coinbase se je februarja zaradi bitcoinove manije povečal za 65 odstotkov

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic Coinbasa (t. i. finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Da bi čim prej kupili bitcoin, se ljudje pridružijo Coinbasu ali se prijavijo v račune, ki jih morda niso uporabljali več mesecev. Konec februarja, ko je bitcoin dosegel vrednost 64 tisoč dolarjev, je Coinbase celo utrpel preobremenitev zaradi velikega števila uporabnikov, ki so poskušali opravljati transakcije.

Obstaja močna korelacija med ceno bitcoina in ceno Coinbasa. To je zato, ker Coinbase prejme provizijo za vsako transakcijo, opravljeno na njegovi platformi, zato povečanje aktivnosti zaradi skoka povpraševanja po bitcoinu povzroča tudi povečanje profitnih marž Coinbasa, kar trgovce spodbuja k nakupu delnic podjetja.

Sprožilec rasti cene kriptovalut je bila odločitev ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo januarja, da odobri trgovanje s skladi, s katerimi se trguje na borzi. To bo vlagateljem v investicijske sklade omogočilo, da bodo prvič izpostavljeni kriptovalutam. To je velik korak, ki ga razumemo kot splošno sprejetje ali odobritev bitcoina v težkem obdobju.

Analitiki so optimistični glede napovedi Coinbasa, saj je Canaccord Genuity ponudil ciljno ceno 240 dolarjev, medtem ko HC Wainwright verjame, da se bo cena Coinbasa dvignila na 250 dolarjev. Res je, da je Coinbase nenavadna delnica, ki je tesno povezana z rastočim, a zelo nestanovitnim instrumentom. Čeprav to pomeni, da so tveganja za Coinbase lahko višja kot za druge delnice, to pomeni tudi, da obstaja večja možnost za dvig njegove cene.

Viri: MT4 platforma, CityAM, Financial Times

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. 77 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je FORTRADE CYPRUS LTD.