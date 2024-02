Bitcoin halving. 23x. Prihaja najpomembnejši dogodek. Ne zamudite.

23x je nazadnje narasla vrednost bitcoina z dna po halving dogodku! Zgodi se le vsakih nekaj let. Zdaj prihaja znova. Pripravite se še pravočasno! Martin Korošec delavnico o kriptovalutah vodi že sedem let. Za začetnike je pripravil informacije o dogodku, ki najbolj dviga ceno kriptovalut.

Kmalu: prelomni dogodek za bitcoin. Nazadnje 23x rast!

"Bitcoin halving. Ta dogodek se zgodi le vsakih nekaj let. Z dna se po tem dogodku dosežejo novi rekordi. Razlog je v zmanjšanju števila novih bitcoinov. Od tega dogodka naprej bo na dan nastalo le še okrog 450 novih bitcoinov. Za primerjavo: zadnje tedne samo skladi finančnih inštitucij kupijo več kot deset tisoč bitcoinov dnevno! Povpraševanje je ogromno, ponudba novih se manjša, cena raste.

Seveda to potem dvigne cene, saj se z manjšo produkcijo dvignejo tudi stroški rudarjenja bitcoina oz. potrjevanja transakcij na blockchainu. Od dna zadnjega cikla in po halvingu je cena bitcoina narasla kar 23x!" pred novimi rastmi opozarja Martin Korošec, sicer tudi avtor priročnika Feniks, kriptovalute za začetnike.

Čas je, da bitcoin kot legendarni Feniks ponovno poleti v višave!

Prihaja prelomni dogodek, ki lahko ceno bitcoina dvigne do novih rekordnih vrednosti.

Zato Martin Korošec pripravlja poseben izobraževalni webinar Bitcoin Feniks s koristnimi informacijami. Narejen je posebej za začetnike v svetu kriptovalut, da bi ti razumeli, kaj se dogaja, kdaj se bo zgodilo, zakaj to povzroča rasti in kako lahko to tudi začetniki hitro in varno izkoristijo.

Iz vsebine ekskluzivnega webinarja Bitcoin Feniks:

kdaj točno se bo zgodil najpomembnejši dogodek za bitcoin,

se bo zgodil najpomembnejši dogodek za bitcoin, kako visoko bi lahko narasle cene (govorimo o rekordih),

(govorimo o rekordih), zakaj Martin Korošec meni, da to odpira veliko drugih priložnosti,

kaj je sezona alt-coinov in zakaj lahko prinaša 100x priložnosti.

400-odstotna rast. Izjemno darilo samo za udeležence webinarja.

Na webinarju bo Martin Korošec razkril ime izjemnega kriptoprojekta, ki ima velik potencial za uspešno leto 2024.

"Ime tega fantastičnega kriptoprojekta in to, kaj razvijajo, bom udeležencem povedal povsem brezplačno," pravi Martin Korošec. Ima pa odličen potencial nekajkratne rasti.

Število mest na izobraževalnem webinarju je zaradi velikega interesa žal omejeno.

Bitcoin letos preko 100.000, drugo leto do 200.000 dolarjev?

"Po štirih letih čakanja je novi prelomni dogodek že praktično tukaj! Halving pomeni, da se bo število novih bitcoinov na potrjeno block transakcijo znižalo na le 3,25. Stroški elektrike danes znašajo okrog 19.000 evrov na en sam bitcoin. Ker jih bo pol manj, bodo posledično lahko šli stroški bistveno navzgor," pojasnjuje Martin Korošec.

Kaj pa cena bitcoina? Zgodovina učinka halvinga je zgovorna.

Po prvem halvingu leta 2012 je cena narasla z 12 na 1.200 dolarjev. 100x!

Drugi halving leta 2016 je cene dvignil s 300 na 20.000 dolarjev. 67x!

Tretji halving leta 2020 je ceno s 3.000 ponesel na 69.000 dolarjev. 23x!

"Začetniki v svetu kriptovalut, učinka halvinga ne želite zamuditi," pravi Martin Korošec.

Ker ima tokrat bitcoin še enega asa v rokavu. Zdaj ga kupujejo tudi največje finančne inštitucije na svetu. Bitcoin spot ETF skladi v lasti Blackrocka, Fidelityja, Ark Investa in drugih kupujejo vse, kar je mogoče kupiti. Pri povprečni ceni okrog 42.000 dolarjev.

Zakaj? Ker očitno ocenujejo, da bo bitcoin v mesecih po halvingu vreden dosti več. Ocene so celo med 160.000 in 200.000 dolarjev. Glede na sedanjo ceno to pomeni "le" 5x in bitcoin lahko celo že v letu 2025 doseže 200.000 dolarjev. Rasti v kriptosvetu so se torej v tem ciklu šele začele!

NOVO! Že peta generacija priročnika FENIKS, kriptovalute za začetnike: HALVING.

Po letih poučevanja na svojih delavnicah o kriptovalutah (od leta 2017) je Martin Korošec združil svoje bogato znanje in izkušnje v priročniku Feniks, kriptovalute za začetnike.

Ali se priročnik Feniks, kriptovalute za začetnike splača?

"S sto je naraslo že na 1.200 evrov. En projekt izmed opisanih v prejšnji verziji priročnika je že dosegel takšno rast. Tudi drugi so dosegli visoke rasti," pojasnuje Martin Korošec

"Zdaj sem ustvaril nov priročnik Feniks. Z novimi vsebinami in novim osebnim izborom top 10 projektov za uspeh v letošnjem letu, ko pričakujem nove rekorde."

Redna cena priročnika je 29 evrov. Poglejte na spletno stran, ali so še na voljo kakšne ugodnosti in brezplačna poštnina.

Bodo kriptovalute letos rasle?

Letos bomo videli nove rekorde v kriptovalutah. Zakaj tako menim? Ker že od leta 2017 vodim praktično delavnico o kriptovalutah za začetnike. V tem času sta se zgodila dva velika cikla padanja in nato rekordnih rasti. Glede na fazo v ciklu smo letos v času nastanka novih rekordov.

V to sem tako prepričan, da sem to že dve leti nazaj napovedal v svojem priročniku Feniks, kriptovalute za začetnike. Bralci so lahko na podlagi informacij v priročniku iz sto naredili že 1.200 evrov in več. Toliko je namreč narasla vrednost enega od kriptoprojektov, ki sem jih razkril v knjigi.

Za letošnje leto rekordov sem pripravil nov priročnik. Z novim seznamom 10 fantastičnih kriptoprojektov. In novimi navodili s praktičnimi primeri za začetnike.

Dodatno vrednost knjigi dajejo izobraževalni videoposnetki, dostopni preko povezav ali QR-kod v samem priročniku, ki podrobno pojasnijo tehnične vidike obravnavanih tem.

Glavni cilj priročnika Feniks je opremiti bralce s potrebnim znanjem o pravilih, tveganjih in potencialih v kriptoindustriji. Kot opozarja Martin Korošec, je v tem dinamičnem in hitro spreminjajočem se svetu ključno, da smo dobro informirani, saj ni prostora za napake in prav tako ne možnosti za popravilo. Začetniki naj pred nakupom prve kriptovalute pridobijo znanje, da se zaščitijo.

Prva knjiga z NFT v Sloveniji

Zanimiv dodatek h knjigi Feniks je vključitev unikatnega NFT (nezamenljivi žeton) za vsakega kupca. Ta peta izdaja priročnika je s tem postala prva svoje vrste v Sloveniji, ki vsakemu kupcu daje tudi unikaten NFT oziroma digitalno potrdilo o lastništvu nad enim od 500 unikatnih likov, zasnovanih posebej za to priložnost.

Podrobnejše informacije o novem priročniku Feniks so dostopne na uradni spletni strani priročnika.

Bitcoin halving

Halving je dogodek, ki je zapisan v izvorni kodi samega bitcoina. Programiran je tako, da se zgodi vsaka štiri leta in prepolovi število novih bitcoinov, ki jih rudarji prejmejo za potrditev novega bloka informacij v bitcoin verigi (pogovorno se temu reče "rudarjenje"). To pomeni, da se količina novih bitcoinov, ki se sprostijo v obtok, zmanjša na polovico.

Halving je vgrajen v protokol bitcoina kot način postopnega zmanjševanja skupne ponudbe bitcoinov do končne omejitve 21 milijonov kosov. Do zdaj je izrudarjenih že 19,7 milijona bitcoinov. Vsi bodo izrudarjeni še le okrog leta 2140. Ko se nagrada za blok zmanjša, to lahko vpliva na prihodke rudarjev in potencialno na varnost omrežja, hkrati pa lahko povzroči tudi povečanje cene bitcoina, če povpraševanje ostane stabilno ali se poveča, saj se nova ponudba bitcoinov zmanjša.

"Vse oči in pozornost so zdaj uprte v bitcoin, ki ga največje finančne inštitucije zdaj kupujejo za stotine milijonov dolarjev že dnevno. A v ozadju se dogaja nekaj velikega, še večjega. Nekaj, kar bo po mojem mnenju odprlo val novih 100x priložnosti," izpostavlja Martin Korošec.

Bitcoin je namreč prevelik, da bi mu lahko vrednost zelo narasla kot lahko malim, inovativnim kriptovalutam. Zato je najbolj pričakovan čas v svetu kriptovalut otvoritev alt-coin sezone.

"Letošnje leto je v svetu kriptovalut odločilno. Kar boste naredili ZDAJ, bo vplivalo na celo leto," meni Martin Korošec.

Alt-coini so tisti, ki nudijo inovativne rešitve in v svojih nišah zelo hitro rastejo.

Če vrednost bitcoina v enem letu naraste 2,5x, je to odlično. Alt-coini lahko to rast v določenih primerih naredijo v nekaj dneh.

V letu 2024 boste tako morali biti hitrejši. In gledati v pravo smer. Raziskovati niše, ki jih skoraj nihče ne pozna. Slediti kazalnikom, s katerimi lahko odkrivamo prave dragulje.

Vsebina novega izobraževalnega webinarja TOP kriptoprojekti za bull run:

v katerih nišah bi lahko doživeli 100x potenciale,

bi lahko doživeli 100x potenciale, kaj je sezona alt-coinov (in katere priložnosti prinaša),

(in katere priložnosti prinaša), največje nevarnosti v svetu kriptovalut (kako se vnaprej zaščitite),

(kako se vnaprej zaščitite), razkritje projekta z velikim potencialom za uspešno leto 2024.

Izobraževanje pripravlja Martin Korošec. Udeležba na webinarju je brezplačna. Število mest je omejeno.

*** Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja ali priporočilo za nakup ali prodajo kriptovalut. Vse informacije so podane izključno v izobraževalne namene. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov in plemenitih kovin je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ali njegovo podjetje Rdeča Oranža, d. o. o., ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmejo odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujejo s svetovalcem z ustrezno licenco.