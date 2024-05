Bančni in celoten finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj se še naprej znižuje in je na nizki do zmerni ravni. Tako ugotavlja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti, v katerem pa v luči okrepljenih geopolitičnih trenj in nedavnih dogodkov opozarja na povečano kibernetsko tveganje.

Poročilo o finančni stabilnosti, v katerem oceni sistemska tveganja v bankah ter drugih finančnih institucijah v državi, Banka Slovenije pripravlja dvakrat letno. "Tokratno poročilo prinaša kar nekaj pozitivnih sporočil," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal namestnik guvernerja Primož Dolenc.

"Svetovno gospodarstvo, pa tudi slovensko, se je izkazalo kot precej odporno proti različnim šokom in izzivom, s katerimi smo se soočali v preteklih letih," je dejal. Omenil je še razmeroma ugodno gospodarsko rast in dejal, da so makroekonomske razmere v Sloveniji nekoliko ugodnejše kot v povprečju v EU, zadnje odločitve Evropske centralne banke pa so pokazale, da "nam je z dvigi naših obrestnih mer uspelo znatno znižati inflacijo in inflacijska pričakovanja".

Večino tveganj Banka Slovenije ocenjuje kot zmerna

Bančni sektor je podobno kot v drugih državah evrskega območja lani dosegel zgodovinsko dobre rezultate poslovanja, hkrati pa se je splošna raven tveganj za finančno stabilnost znižala, ugotavlja poročilo. Tveganja za bančni sistem opaža predvsem v zunanjem okolju, pri čemer je Dolenc izpostavil podnebna tveganja in v luči okrepljenih geopolitičnih trenj povečanje kibernetskega tveganja. "Tem tematikam kot nadzorniki posvečamo vedno več pozornosti," je dejal o vlogi Banke Slovenije.

Podrobneje je poročilo predstavila direktorica oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika v Banki Slovenije Meta Ahtik. Tveganja v bančnem sistemu kot celoti se znižujejo, hkrati pa se krepi odpornost bank proti zaznanim sistemskim tveganjem, je povedala. To je po njenih besedah povezano z ugodnimi rezultati poslovanja, ki se že prelivajo v dodaten kapital, ta pa krepi tudi kapitalsko odpornost bančnega sistema.

Večino izmed šestih sistemskih tveganj, ki jih analizira v poročilu, Banka Slovenije ocenjuje kot zmerna. Med njimi je tudi tveganje financiranja. Vloge nebančnega sektorja so se lani povečale manj kot v preteklih letih, a so ostale stabilen vir financiranja bank. Odvisnost od drugih virov je ostala majhna. "Vloge ostajajo najpomembnejši vir financiranja, a največji del jih je še vedno vpogledne narave, kar po drugi strani ohranja zmerno raven tega tveganja," je povedala Ahtikova.

Večjega znižanja cen stanovanj centralna banka ne pričakuje

Tudi ocena tveganja za finančno stabilnost, ki izhaja iz trga nepremičnin, ostaja zmerna. Ob nadaljnjem upadanju števila prodaj se je rast cen stanovanjskih nepremičnin v zadnjem lanskem četrtletju ponovno nekoliko okrepila. Večjega znižanja cen stanovanjskih nepremičnin centralna banka za zdaj ne pričakuje.

Oceno obrestnega tveganja je Banka Slovenije ob vidnem umirjanju kreditne aktivnosti, zmernejšem povečevanju deleža posojil s fiksno obrestno mero ter precejšnjem povečanju najbolj likvidnih naložb znižala s povišane na zmerno.

Zmerna ostaja tudi ocena kreditnega tveganja. Kazalniki kakovosti portfelja na ravni celotnega portfelja ostajajo ugodni in stabilni, piše v poročilu. Ahtikova je povedala, da je gostinstvo, ki je bilo najbolj prizadeto v času pandemije, zabeležilo izjemne padce nedonosnih terjatev, so pa višji deleži nedonosnih terjatev prisotni v predelovalnih dejavnostih. "Za zdaj gre samo za nekaj podjetij," je dodala.

Odpornost bančnega sistema zvišali na visoko

"Ocena dohodkovnega tveganja ostaja nizka," je nadaljevala in spomnila, da so banke lani zabeležile rekordne prihodke. Poročilo sicer ob tem opozarja, da bodo banke težko vzdrževale dosežene ravni dohodka, ko se bodo obrestne mere začele zniževati, prav tako jim bo operativne stroške v prihodnjih letih povečala uvedba davka na bilančno vsoto bank.

Od preostalih tveganj je Banka Slovenije ohranila oceno podnebnih tveganj na zmerni ravni, zaradi vse večjega števila kibernetskih napadov pa je zvišala oceno kibernetskega tveganja z zmerne na povišano. Za zdaj so bili v glavnem napadeni subjekti javnega sektorja, a je bančni sektor tisti, ki je posebej ranljiv, je dejala Ahtikova.

Odpornost bančnega sistema z vidika solventnosti in dobičkonosnosti je Banka Slovenije zvišala na visoko. "Razlog za to so seveda rekordni dobički lanskega leta, vse banke razen dveh so zabeležile najvišje dobičke v zadnjih desetih letih," je pojasnila Ahtikova. Ti dobički se tudi že v veliki meri prelivajo v kapital bank, je dodala in izrazila pričakovanje, da se bo ta trend še nadaljeval.